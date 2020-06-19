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Sağlık

Silvan’da 3 hemşirenin korona virüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde görevli 3 hemşirenin korona virüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:57:42 -
Silvan’da 3 hemşirenin korona virüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde görevli 3 hemşirenin korona virüs testi pozitif çıktı.


Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde görevli 3 hemşireye, yüksek ateş ve öksürük şikayeti nedeni ile korona virüs testi yapıldı. Testin ardından hemşirelerin 3’ünün de korona virüs taşıdığı tespit edildi. Hemşireler ambulanslarla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Filyasyon ekipleri, hemşirelerin temas ettiği kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

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