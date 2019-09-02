0553 313 94 23

Silopi’de ‘Gençlik ve Namaz’ konferansı

PAR Şırnak’ın Silopi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığınca ‘Gençlik ve Namaz’ konulu konferans düzenlendi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:41
Silopi’de ‘Gençlik ve Namaz’ konferansı

PAR Şırnak’ın Silopi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığınca ‘Gençlik ve Namaz’ konulu konferans düzenlendi.


Koç İlk-Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen programa, HÜDA PAR İlçe Başkanı Salih Gök, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından selamlama konuşmasını yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Selman Uçar, parti olarak tavır ve davranışıyla, fikir ve düşüncesiyle, eylem ve söylemiyle, çalışkanlık ve cesaretiyle, duruş ve hassasiyetiyle, ibadet ve ihlâsıyla topluma yük olan bir gençlik değil, toplumun yükünü hafifleten ve üreten bir gençliğin yetişmesi için çalıştıklarını söyledi.


Program, okunan duanın ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimi son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:41
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Döviz kurları
    1. Döviz kurları
    2. İran Lübnan'ın güneyindeki gerginlik..
    3. ABD ve Polonya 5G teknolojisi alanında..
    4. HAK-İŞ'ten, işçi kıyımı yapan..
    5. Jeo-kimyagerler göktaşında doğada..
    6. "Fransa ile final maçı oynamak..
    7. "Makas atan" sürücülere gözaltı
    8. ESO Başkanı Kesikbaş; “Üretmeyi iyi..
    9. Altının kilogramı 284 bin 900 liraya..
    10. Eskişehirspor’da istifa
    11. Muhammed Himmet Ertürk Giresunspor’da
    12. TEM Otoyolu’nda “makas” atarak yarışan..
    13. Çek Cumhuriyeti Başbakanı Babis..
    14. Alparslan Kuytul hakkında kritik tarih..
    15. Tekirdağ’da 400 kilo altın iddiası..
    16. Marcelo'dan Fikret Orman'a ziyaret
    17. Martin Skrtel Başakşehir’de
    18. Okul öncesi gözlere dikkat
    19. Parkların bakımları yapılıyor
    20. UEFA'dan Cansu Tiryaki'ye görev
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak