Sille Tabiat Okulu'nda güvenli eğitim

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP), öğrencileri sosyalleştiriyor. SEDEP kapsamında devreye alınan Sille Tabiat Okulu sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları çerçevesinde ana sınıfı ile birinci sınıf öğrencilerine yönelik faaliyetlerine başladı. Doğa yürüyüşü, müzik, boyama, arkeolojik kazı etkinliği yapan öğrenciler eğitimle dolu bir gün geçirdiler. Öğrencilerin gelişimlerine katkı sunacak çalışmaların yapıldığı Selçuklu Belediyesi Sille Tabiat Okulu’nda öğrenciler tarımsal, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılarak farklı alanlarda kendilerini yetiştiriyorlar.

Örnek programlar

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, SEDEP’in sorumluluk sahibi bir nesil yetiştirmek adına önemli bir proje olduğuna dikkat çekti. Pekyatırmacı, “Bugün SEDEP hem ulusal hem de uluslararası boyutta daha etkin hale gelmiştir. Burada çocuklarımızca öğrenilen her bilgi davranışa ve uygulamaya dönüşmektedir. Sille Tabiat Okulu, Tasarım Sanat Atölyesi, Çocuk Kütüphanesi, Trafik Eğitim Parkı ve Akademimizle birlikte projemiz artık farklı bir boyutta yoluna devam etmektedir. Fiziki eğitim yatırımlarımızın yanı sıra, ülkemize örnek olan eğitim programlarını gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Dr. Merve Mercan’ın adı parkta yaşatılacak

Genç yaşta hayata gözlerini yuman İntörn Doktor Merve Mercan’ın isminin verileceği parkın yapım çalışmaları sürüyor. Parkın inşasının devam ettiğini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şunları dile getirdi: “Pandemi sürecinde kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Tabii Merve Mercan tıp öğrencisi genç bir kardeşimizdi. Bizim için çok büyük bir kayıp üniversitemize, bütün arkadaşlarına ve ailesine tekrar baş sağlığı diliyorum. Biz bu parkla Merve Mercan’ın anısını inşallah burada Selçuk Üniversitemizle birlikte yaşatacağız. Parkımız 32 bin metrekarelik bir alanda konumlanacak. Gelişmiş bir ağaç dokusu içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapacağımız düzenlemelerle, inşa edeceğimiz süs havuzlarıyla, yapacağımız yürüme ve koşu yollarıyla inşallah güzel bir parkı üniversitemize kazandırarak gençlerimize sunacağız. Burada emeği geçen başta rektörümüz olmak üzere bütün hocalarımıza tekrar teşekkür ediyorum.”

Miniklere önemli hizmet

Ana sınıfı öğrencileri, SEDEP Sanat Tasarım Atölyesi’nden yararlanıyorlar. Atölyede öğrenciler seramik, kağıt katlama ve resim dallarında eğitim alıyorlar. Tedbirlerin daha da gevşetilmesi sonrasında diğer sınıflar ve alanlar içinde eğitimler giderek artacak. Sanat Tasarım Atölyesi’nin öğrencilerin bildiklerini uygulayarak daha kalıcı bir şekilde öğrenmelerine imkân tanıdığını anlatan Başkan Pekyatırmacı, şöyle dedi: “Gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Biz onlara ne kadar güzel, faydalı eğitim zemini hazırlarsak geleceğimize o denli yatırım yapmış oluruz. SEDEP Sanat Tasarım Atölyesi de bu çerçevede projelendirilerek geliştirilen, çocuklarımıza çok farklı bakış açıları kazandıran bir yapıya sahip. 2023 vizyonunda yer alan akademik bilginin beceriye dönüşmesi düşüncesinden hareketle teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımız kodlamayı, robot yapmayı, drone kullanmayı, akıllı ev sistemleri üretmeyi, 3D modellemeyi, simülasyonu atölyemizde öğrenecekler. Çocuklarımız sadece bilişim uygulamaları kullanan değil, ahşap ve metal işleme, seramik üretme, resim ile kâğıt katlama (origami) tasarımı yapma, ritim becerisi gibi yeni uygulamalar öğrenen bir nesil olarak yetiştiriyorlar. Atölyemiz sadece öğrencilerin değil, meslek istihdamına ihtiyaç duyan, kendini geliştirme ihtiyacı hisseden bireylerin problem çözme, üretken ve eleştirel düşünme, etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamakta. Böylelikle toplumun üreten bireyler haline gelmesine de zemin hazırlamakta.”

Çocuk kütüphanesi yeniden devrede

Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi maske, mesafe kuralları çerçevesinde hizmet veriyor. Kütüphane, 4-10 yaş grubundaki çocuklara hitap ediyor. Çocuk Kütüphanesi, renkli ortamıyla miniklere okuma keyfi sunuyor ve bilgiyi keşfetme olanağı sağlıyor. Ayrıca çocuklara elektronik ve yazılı medya kullanım becerileri kazandırıyor. Özellikle çocukların okul öncesi dönemden başlayarak kütüphanelerle tanıştırılmasının önemli olduğuna işaret eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, şunları söyledi: “Tüm hizmetler içerisinde bizim için eğitimin ayrı bir yeri var. Bu konuda tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Aşı ve tedbirlerin etkisiyle güzel günlere yaklaştığımız bu süreçte çocuklarımızın yeniden Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi’ne geliyor olmaları da hem bizim için hem aileleri hem de gelecek güzel günler açısından sevindirici. Eğitim ve kültüre yani geleceğe yapılan yatırımlara önem veriyoruz. Belediye olarak mart ayında 11 okul kütüphanesi açtık. Böylece kütüphane sayımızı 90’a, kitap sayımızı 551 bine, üye sayımızı da 156 bine yükselttik. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ise 5 okul kütüphanemizi daha ilçemize kazandırmayı planlıyoruz.”