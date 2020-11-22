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Aktüel Silivri'deki kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı
Aktüel

Silivri'deki kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 13:13:41 -
Silivri'deki kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de, kaçak tütün imal edilen ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da Alibey Mahallesi'ndeki bir iş yeri ile Yeni Mahalle'deki bir evde kaçak tütün imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslere düzenlenen operasyonda, 86 paket tütün ile doldurulmuş 1720 sigara, 24 kilogram şeffaf poşet içerisinde nargile tütünü, 2 elektronik sigara, 75,5 kilogram kıyılmış tütün, 6 kilogramlık 166 paket bandrollü nargile tütünü, 55 bin boş makaron, 37,4 kilogram kıyılmış tütün, sigara imalat makinesi ve kompresör ele geçirildi. Adreste bulunan Necdet K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

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