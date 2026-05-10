Anneler Günü'nde Diyarbakır anneleri için anlamlı çağrı: 385 aile sevinsin
Anneler Günü'nde Diyarbakır anneleri için anlamlı çağrı: 385 aile sevinsin

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Anneler Günü vesilesiyle kaleme aldığı yazısında, terör örgütü PKK'nın elinde evlatları bulunan Diyarbakır anneleri için somut bir adım atılması çağrısında bulundu. Karahasanoğlu, barış ve çözüm iddialarında samimiyet testi olarak 385 ailenin evladına kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Yazısına Anneler Günü’nün inancımızdaki yerine değinerek başlayan Karahasanoğlu, anne sevgisinin bir güne sığdırılamayacağını ifade etti. Ancak böyle bir günün tüm dünyada kutlandığını hatırlatan yazar, Türkiye'de bu güne dair en anlamlı mesajın Diyarbakır Anneleri üzerinden verilmesi gerektiğini belirtti.

DEM ve PKK'ya somut adım çağrısı

Karahasanoğlu, terör örgütü PKK'nın yaklaşık 1,5 yıldır silahlı saldırı düzenlememesinin önemli bir veri olduğunu kaydederek, artık "statü" gibi siyasi taleplerle işi yokuşa sürmek yerine somut adımlar atılması gerektiğini savundu. Yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bugünün anısına, terör örgütünün elindeki çocuklar bırakılsın ki, anneleri sevinsin. DEM bu konuda elini taşın altına koysun. Yollayacağınız topu topu 385 genç. Eğer barışta samimi iseler, önce DEM’lilerin bu çağrıya destek vermesi gerekir."

Siyasetin "ziyaret" karnesi eleştirildi

Diyarbakır’da HDP il binası önünde başlatılan evlat nöbetinin 2441’inci gününe ulaştığını hatırlatan Karahasanoğlu, muhalefet partilerinin bu süreçteki tavrını sert bir dille eleştirdi. CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etmemesine dikkat çekti. Ayrıca SP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden de beklenen desteğin gelmediğini ifade etti.

"Terörsüz Türkiye için güçlü bir adım"

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışlarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefi için harcadığı mesaiyi hatırlatan Karahasanoğlu, yazısını şu davetle sonlandırdı:

  • Meslek Odaları ve Barolar: Bu insani talebe destek verin.
  • DEM Milletvekilleri: Samimiyetinizi ispatlayın.
  • Örgüt Yöneticileri: Bırakın o çocukları, anneler sevinsin.

Karahasanoğlu, suça karışmamış gençlerin ailelerine dönmeleri durumunda hukuki olarak da lehte şartların oluşabileceğini belirterek, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Cumhurbaşkanımızın Liderliğinde Terörsüz Türkiye Başarıya Ulaşacaktır
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan önemli açıklamalar! "Terörsüz Türkiye süreci uzarsa tıkanma riski doğacaktır"
Terörsüz Türkiye süreci uzarsa tıkanma riski doğar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti! "Terörsüz Türkiye" mesajı verdi
