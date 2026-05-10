6 madalya kazandılar! Milli okçular zirvede tamamladı

6 madalya kazandılar! Milli okçular zirvede tamamladı

Milli okçular, Dünya Kupası'nın Çin ayağını 6 madalyayla zirvede tamamladı. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın son gününde milli sporcular, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Çin, Şanghay kentinde gerçekleştirilen Dünya Kupası'nın 2 ayağında müsabakalar tamamlandı.

Organizasyonun son gününde bireysel yarışmalarda Mete Gazoz gümüş, Ulaş Berkim Tümer ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler klasik yay kategorisinde sırasıyla Hint Yashdeep Sanjay Bhoge'yi 6-0, Bangladeşli Abdur Rahman Alif'i 7-1 ve Brezilyalı Marcus D'almeida'yı 6-2 yenen Mete, çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde son olimpiyat şampiyonu Güney Koreli Kim Woo-jin'i beraberlik atışları sonucu 6-5 mağlup eden milli okçu, yarı finalde Japon Junya Nakanishi engelini 7-3 ile geçti. Finalde Çinli Li Mengqi'ye 6-4 yenilen Mete, ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Aynı kategoride mücadele eden Ulaş Berkim Tümer, Çekya'dan Richard Krejci'yi 6-2, milli sporcu Harun Kırmızıtaş'ı 6-4 ve Güney Koreli Seo Mingi'yi 6-5 yenerek yarı finale çıktı.

Milli okçu, üçüncülük maçında Nakanishi'yi 6-5 mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Turnuvanın son gününde Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı da gümüş madalya aldı. Finalde Güney Kore'ye yenilen milli takım, ikinci oldu.

TÜRKİYE GENEL KLASMANDA ZİRVEDE

Milliler, 5-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenen organizasyonu 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı.

Türkiye, madalya sıralamasında Çin'in (2 altın, 2 gümüş, 1 bronz) önünde zirvede yer aldı.

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağına, haziran ayında Antalya ev sahipliği yapacak.

