Şampiyonluk kutlamasının suyu çıktı! Alkollü Galatasaraylılar yaşlı adamı tekme tokat dövdü

Olay, şampiyonluk kutlamaları sırasında alkollü halde metroda seyahat eden sarı-kırmızılı taraftarların, yolcuları rahatsız etmesiyle başladı.

Alkollü oldukları belirtilen taraftarların diğer yolcuları rahatsız etmesi üzerine araya girmek isteyen yaşlı vatandaş, grup tarafından linç girişimine maruz kaldı.

Görüntülerde, birden fazla kişinin yaşlı adama saldırdığı, itip kakarak darp ettiği net şekilde görülüyor.

Yaşlı bir kadın da elindeki oklava ile magandalara müdahale etmeye çalıştı ancak kalabalık ve şiddet nedeniyle etkili olamadı.

Çevredeki diğer yolcular olaya müdahil olurken, metro aracı içinde büyük bir arbede yaşandı.

Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük infiale neden oldu.

Kullanıcılar, holiganlık olarak nitelendirdikleri bu davranışın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Faillerin en kısa sürede tespit edilerek cezalandırılmasını talep eden vatandaşlar ilgili makamların harekete geçmesi çağrısı yaptı.