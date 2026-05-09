Fenerbahçe’yi bir kez daha yaktı! Ali Koç gitti çilesi bitmedi

Ali Koç gitti ancak Fenerbahçe'de yol açtığı çilesi bitmedi.

27 milyar 239 milyon TL borç ve 8 milyar lira vergi borcu bulunan Fenerbahçe çok kötü bir haberle sarsıldı.

UEFA'dan Fenerbahçe’ye yaklaşık 800 milyon TL ceza

Ali Koç döneminde yapılan Kerem Aktürkoğlu, Diego Carlos, Skriniar ve Jose Mourinho’nun sözleşmelerinde usulsüzlük tespit eden UEFA, Fenerbahçe’ye yaklaşık 800 milyon TL ceza kesecek

UEFA, Fenerbahçe’nin yaptığı ‘çift sözleşmeyi’ Finansal Fair Play’e (FFP) aykırı buldu.

Kerem Aktürkoğlu'nun TFF’deki sözleşmesinde ücreti 1.907 TL gibi sembolik bir rakam.

Ancak yıllık 7 ile 8.75 milyon Euro civarı gerçek ödemeyi Safi Holding yapıyor. UEFA bunu şeffaflığa aykırı buldu.

UEFA’nın vereceği 15 milyon Euro ceza haziran ayının ilk haftası kesinleşecek.