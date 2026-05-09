Fenerbahçe’yi bir kez daha yaktı! Ali Koç gitti çilesi bitmedi
7 yıl boyunca başkanlığını yaptığı Fenerbahçe'yi başarısızlığa mahkum bırakan Ali Koç gitmesine rağmen kulübü adeta ateşin içine attı. Ali Koç döneminde yapılan Kerem Aktürkoğlu, Diego Carlos, Skriniar ve Jose Mourinho’nun sözleşmelerinde usulsüzlük tespit eden UEFA, Fenerbahçe’ye yaklaşık 800 milyon TL ceza kesecek .
Ali Koç gitti ancak Fenerbahçe'de yol açtığı çilesi bitmedi.
27 milyar 239 milyon TL borç ve 8 milyar lira vergi borcu bulunan Fenerbahçe çok kötü bir haberle sarsıldı.
UEFA'dan Fenerbahçe'ye yaklaşık 800 milyon TL ceza
UEFA, Fenerbahçe’nin yaptığı ‘çift sözleşmeyi’ Finansal Fair Play’e (FFP) aykırı buldu.
Kerem Aktürkoğlu'nun TFF’deki sözleşmesinde ücreti 1.907 TL gibi sembolik bir rakam.
Ancak yıllık 7 ile 8.75 milyon Euro civarı gerçek ödemeyi Safi Holding yapıyor. UEFA bunu şeffaflığa aykırı buldu.
UEFA’nın vereceği 15 milyon Euro ceza haziran ayının ilk haftası kesinleşecek.
