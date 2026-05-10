Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta oynanacak müsabakaların programı belli oldu. Şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, Kasımpaşa ile 17 Mayıs Pazar günü oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligde son haftanın programı şöyle:
15 Mayıs Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
16 Mayıs Cumartesi:
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep)
20.00 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
17 Mayıs Pazar:
17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Chobani)
20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Papara)