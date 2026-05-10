Sezercik hapisten çıktı! Görenler şok oldu

1970'li yıllarda çok sayıda Yeşilçam filmlerinde hayat verdiği 'Sezercik' karakteri ile ünlenen dönemin çocuk oyuncusu Sezer İnanoğlu, peş peşe yargılandığı davalar nedeniyle birçok kez cezaevine girmişti. 24 Ocak 2007'de polislerle çatışan İnanoğlu, 6 ay cezaevinde yatmıştı.

2015 yılında yeniden tutuklanan ve 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan İnanoğlu, 2017 yılında eşinin aldırdığı 'dokunulmazlık' kararını ihlal etmesi nedeniyle gözetim hapsine tutulmuştu. Dört kez evlenen ve boşanan İnanoğlu 2023 yılında karıştığı bir 'sahte senet' soruşturması nedeniyle yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tahliyesinin ardından ortadan kaybolan İnanoğlu'nun son hali takipçilerini şok etti.

Çocukken hafızalara kazınan görüntüsünün aksine yaşlanmış ve kilo almış görüntüsüyle sevenlerini şaşkına çeviren İnanoğlu’nu görenler tanıyamadı.