Fenerbahçe'den dünya rekoru! Üst üste beşinci kez lig ikincisi olarak bir rekora imza attı
Fenerbahçe'den dünya rekoru! Üst üste beşinci kez lig ikincisi olarak bir rekora imza attı

Fenerbahçe'den dünya rekoru! Üst üste beşinci kez lig ikincisi olarak bir rekora imza attı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-0 yenmesine rağmen, bitime 1 hafta kala şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. Son 5 sezonda da ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe, ilginç bir rekora imza attı.

Sarı-lacivertliler, son 4 sezonda olduğu gibi bu seneyi de 2. sırada tamamladı.

 

İLK VE TEK TAKIM

Kanarya böylece son beş sezon üst üste ligi ikinci sırada tamamlayarak futbol tarihinde bir ilke imza attı.

Fenerbahçe, bu istatistikle birlikte 5 yıl üst üste ikinci olan ilk ve tek takım oldu.

 

ÖZLEM 13 YILA ÇIKTI

Öte yandan en son 2013-2014 sezonunda mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'nin şampiyonluk özlemi de 13 yıla çıkmış oldu.

