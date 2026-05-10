  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Putin 'savaş' kararını dünyaya ilan etti Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması: Türkiye'ye getirilecekler Buket Güler Ozan'dan istifa açıklaması! Halk TV’de yaprak dökümü Başkan Erdoğan Galatasaray'ı tebrik etti Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı Süper Lig'de şampiyon Galatasaray Çalışan anneleri sevindiren karar! Dev şirket kötü haberi duyurdu! 1300 çalışan işten çıkarılacak Bakan Gürlek'in "cezaevleri" paylaşımına Türkiye'den destek yağıyor SAHA İstanbul rekor kırdı! Tarihe geçen dev anlaşmalar
Gündem Tevfik Diker’den CHP’ye sert tepki
Gündem

Tevfik Diker’den CHP’ye sert tepki

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tevfik Diker’den CHP’ye sert tepki

Emekli Manisa Milletvekili, araştırmacı yazar ve emekli Hava Ulaştırma Yarbay Tevfik Diker, CHP’de son günlerde gündeme taşınan iddialara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Diker, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’a seslenerek kamuoyu adına değerlendirme yapmasını istedi.

HABER MERKEZİ

Diker açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bülent Arınç’a soruyorum; Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in itirafçı olduklarına yönelik medyada yer alan haberler, daha önce ‘kahramanım’ dediğiniz CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkındaki iddialar ve CHP’de yaşanan son gelişmeler karşısında temiz siyaset adına değerlendirmeniz nedir? Kamu adına soruyorum ve cevap bekliyorum.”
Manisalı bir siyasetçi ve Yolsuzlukla Mücadele Derneği’nin kurucusu olduğunu hatırlatan Diker, “Haklarında yolsuzluk iddiaları manşetlerde yer alan bir siyasi yapıya oy vermem mümkün değildir. Temiz siyaset, şeffaflık ve hesap verebilirlik demokrasinin vazgeçilmez şartıdır” ifadelerini kullandı. Gökhan Böcek, babası Muhittin Böcek’in yönlendirmesiyle CHP Genel Merkezi’ne otobüs alımı için 1 milyon euro teslim ettiğini; tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise kurultay öncesi Özgür Özel’e poşet içinde ve aracılar vasıtasıyla toplam 1,2 milyon TL verdiğini ileri sürmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23