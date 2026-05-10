Tevfik Diker’den CHP’ye sert tepki

Diker açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bülent Arınç’a soruyorum; Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in itirafçı olduklarına yönelik medyada yer alan haberler, daha önce ‘kahramanım’ dediğiniz CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkındaki iddialar ve CHP’de yaşanan son gelişmeler karşısında temiz siyaset adına değerlendirmeniz nedir? Kamu adına soruyorum ve cevap bekliyorum.”

Manisalı bir siyasetçi ve Yolsuzlukla Mücadele Derneği’nin kurucusu olduğunu hatırlatan Diker, “Haklarında yolsuzluk iddiaları manşetlerde yer alan bir siyasi yapıya oy vermem mümkün değildir. Temiz siyaset, şeffaflık ve hesap verebilirlik demokrasinin vazgeçilmez şartıdır” ifadelerini kullandı. Gökhan Böcek, babası Muhittin Böcek’in yönlendirmesiyle CHP Genel Merkezi’ne otobüs alımı için 1 milyon euro teslim ettiğini; tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise kurultay öncesi Özgür Özel’e poşet içinde ve aracılar vasıtasıyla toplam 1,2 milyon TL verdiğini ileri sürmüştü.