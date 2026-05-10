  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
SAHA İstanbul rekor kırdı! Tarihe geçen dev anlaşmalar Sıcak saatler yaşanıyor! "İsrail askerlerini vurduk" Batı Yaka’da işgal! On binlerce Filistinli sürgün edildi Altın madeni kana bulandı! Çok sayıda ölü var İran'dan bölge ülkelerine tehdit: Bu riski almayın! Yine İstanbul, yine metrobüs, yine yangın! Fenerbahçe’yi bir kez daha yaktı! Ali Koç gitti çilesi bitmedi Bayraktar'dan muazzam atak! 81 ilde üretim merkezi kurulacak Görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Özgür Özel’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde pankart şoku: Rizeliye göre bir ‘Özel’liğin yok
Spor Okan Buruk dünya tarihine geçti! Bunu başaran ilk ve tek futbol adamı!
Spor

Okan Buruk dünya tarihine geçti! Bunu başaran ilk ve tek futbol adamı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Okan Buruk dünya tarihine geçti! Bunu başaran ilk ve tek futbol adamı!

Galatasaray'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, dünyada bunu başaran ilk futbol adamı oldu.

Galatasaray'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, dünyada bunu başaran ilk futbol adamı oldu.

Galatasaray, Antalyaspor'u yenerek 26. şampiyonluğunu ilan etti.

Cimbom böylece ikinci defa 4 sene üst üste şampiyon olmuş oldu. Kazanılan bu başarıda şüphesiz en büyük pay sahibi teknik direktör Okan Buruk.

Futbolcuyken de Galatasaray'da 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayan Buruk, inanılmaz bir rekora imza attı.

 

DÜNYADA İLK VE TEK

Başarılı teknik adam, dünya üzerinde hem oyuncu hem de teknik direktör olarak aynı takımda üst üste 4 sezon şampiyon olan tek futbol adamı oldu.

 

GUARDIOLA FARKLI TAKIMLARDA YAPTI

Bilindiği gibi Pep Guardiola da farklı takımlarda benzer bir başarıya imza atmıştı.

Futbolcuyken Barcelona ile 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayan Guardiola, teknik direktör olarak ise Manchester City'de 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadı.

Buruk ise 'aynı takımda' bunu başaran tek isim oldu.

Galatasaray şampiyon oldu! Fatih Terim'den jet hızında açıklama
Galatasaray şampiyon oldu! Fatih Terim'den jet hızında açıklama

Spor

Galatasaray şampiyon oldu! Fatih Terim'den jet hızında açıklama

TFF'den Galatasaray'a tebrik
TFF'den Galatasaray'a tebrik

Spor

TFF'den Galatasaray'a tebrik

Fenerbahçe’ye "OkanBall" göndermesi! Galatasaray’dan şampiyonluk sonrası olay paylaşım
Fenerbahçe’ye “OkanBall” göndermesi! Galatasaray’dan şampiyonluk sonrası olay paylaşım

Spor

Fenerbahçe’ye “OkanBall” göndermesi! Galatasaray’dan şampiyonluk sonrası olay paylaşım

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23