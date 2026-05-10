Okan Buruk dünya tarihine geçti! Bunu başaran ilk ve tek futbol adamı!

Galatasaray'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, dünyada bunu başaran ilk futbol adamı oldu.

Galatasaray, Antalyaspor'u yenerek 26. şampiyonluğunu ilan etti.

Cimbom böylece ikinci defa 4 sene üst üste şampiyon olmuş oldu. Kazanılan bu başarıda şüphesiz en büyük pay sahibi teknik direktör Okan Buruk.

Futbolcuyken de Galatasaray'da 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayan Buruk, inanılmaz bir rekora imza attı.

DÜNYADA İLK VE TEK

Başarılı teknik adam, dünya üzerinde hem oyuncu hem de teknik direktör olarak aynı takımda üst üste 4 sezon şampiyon olan tek futbol adamı oldu.

GUARDIOLA FARKLI TAKIMLARDA YAPTI

Bilindiği gibi Pep Guardiola da farklı takımlarda benzer bir başarıya imza atmıştı.

Futbolcuyken Barcelona ile 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayan Guardiola, teknik direktör olarak ise Manchester City'de 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadı.

Buruk ise 'aynı takımda' bunu başaran tek isim oldu.