Galatasaray yönetimi harekete geçti! İcardi’de ters köşe
Son aylarda Galatasaray'a veda edeceği belirtilen Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın üst üste 4 kez şampiyon olduğu son 4 sezonun en önemli parçalarından olan Mauro Icardi'nin sözleşmesinin uzatılması için menajerinin İstanbul'a davet edildiği iddia edildi.
Gazeteci Haluk Yürekli'nin haberine göre Galatasaray yetkilileri, Arjantinli yıldızın menajerini sözleşme uzatma görüşmeleri için İstanbul'a davet etti.
Gözyaşlarını tutamadı Şampiyonluğun ardından uzun uzun tribünleri seyreden Icardi, gözyaşlarını tutamazken görüntüler sarı-kırmızılılara veda ettiği şeklinde yorumlandı.
