31
Liste güncellendi! En ucuz otomobiller belli oldu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Liste güncellendi! En ucuz otomobiller belli oldu!

Türkiye'de sıfır otomobil piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Yeni modeller, indirimler, zamlar ve kampanyalar tek tek paylaşıldı.

Yeni fiyat listeleriyle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller de belli oldu.

İşte Türkiye’de 2 milyon TL altına satılan en ucuz otomobil modelleri....

Dacia Sandero- 1.295.000

Kia Picanto- 1.335.000

Opel Corsa- 1.395.000

Hyundai i20- 1.470.000

Fiat Egea Sedan- 1.499.000

Citroen e-C3- 1.525.000

Hyundai INSTER- 1.550.000

Hyundai Bayon- 1.560.000

Fiat Grande Panda Elektrik- 1.584.900

Dacia Jogger- 1.595.000

Opel Frontera Elektrik- 1.600.000

Fiat Grande Panda Hibrit (2025 model)- 1.669.900

Dacia Sandero Stepway- 1.681.000

Skoda Fabia- 1.727.200

Renult Clio- 1.735.000

Citroen e-C3 Aircross- 1.740.000

Fiat Egea Cross- 1.779.900

KGM Tivoli (2025 model)- 1.790.432

Renault Megane Sedan- 1.791.000

Skoda Kamiq- 1.802.100

Seat Ibiza- 1.821.000

Yeni Renault Cli 1.830.00

Skoda Scala- 1.859.900

Togg T10X- 1.869.048

Togg T10F- 1.884.980

Renault R5 E-tech (2025 model)- 1.886.000

Toyota Corolla- 1.892.000

Ford Puma- (2025 model)1.897.100/ kaynak: haber7

