Liste güncellendi! En ucuz otomobiller belli oldu!
Türkiye'de sıfır otomobil piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Yeni modeller, indirimler, zamlar ve kampanyalar tek tek paylaşıldı.
Yeni fiyat listeleriyle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller de belli oldu.
İşte Türkiye’de 2 milyon TL altına satılan en ucuz otomobil modelleri....
Dacia Sandero- 1.295.000
Kia Picanto- 1.335.000
Opel Corsa- 1.395.000
Hyundai i20- 1.470.000
Fiat Egea Sedan- 1.499.000
Citroen e-C3- 1.525.000
Hyundai INSTER- 1.550.000
Hyundai Bayon- 1.560.000
Fiat Grande Panda Elektrik- 1.584.900
Dacia Jogger- 1.595.000
Opel Frontera Elektrik- 1.600.000
Fiat Grande Panda Hibrit (2025 model)- 1.669.900
Dacia Sandero Stepway- 1.681.000
Skoda Fabia- 1.727.200
Renult Clio- 1.735.000
Citroen e-C3 Aircross- 1.740.000
Fiat Egea Cross- 1.779.900
KGM Tivoli (2025 model)- 1.790.432
Renault Megane Sedan- 1.791.000
Skoda Kamiq- 1.802.100
Seat Ibiza- 1.821.000
Yeni Renault Cli 1.830.00
Skoda Scala- 1.859.900
Togg T10X- 1.869.048
Togg T10F- 1.884.980
Renault R5 E-tech (2025 model)- 1.886.000
Toyota Corolla- 1.892.000
Ford Puma- (2025 model)1.897.100/ kaynak: haber7
