Bürokraside gençleşme! 33 yaşındaki başarılı Kaymakam, Genel Müdür oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alınırken, yerine 33 yaşındaki Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan atandı. İngiltere’de eğitim alan ve mülki idarede hızlı yükselen Erdoğan’ın genç yaşta bu kritik göreve getirilmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDA DİKKAT ÇEKEN ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kritik bir görev değişimi yaşandı. Bakanlığın Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yapan Mehmet Avcı görevinden alınırken, boşalan koltuğa Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Kaymakamı Zikrullah Erdoğan getirildi. Atama kararı, özellikle Zikrullah Erdoğan’ın 33 yaşında olması nedeniyle bürokraside "gençleşme" adımı olarak değerlendirildi.

ZİKRULLAH ERDOĞAN’DAN ŞÜKRAN MESAJI

Atama kararının ilan edilmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Zikrullah Erdoğan, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.

Erdoğan mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleri ile Millî Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanmış bulunmaktayım. Şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Bakanımız Sayın Yaşar Güler’e şükranlarımı sunuyorum. Rabb’im vatanımıza ve milletimize hayırla hizmet etmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

ZİKRULLAH ERDOĞAN'IN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AKRABASI MI?

1993 yılında Rize’nin Güneysu ilçesinde doğan Zikrullah Erdoğan, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. Zikrullah Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabası olup olmadığı merak ediliyordu. Gelen bilgilere göre Zikrullah Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile akrabalık bağı bulunmuyor.

2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Erdoğan, aynı dönemde çift anadal yaparak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü de başarıyla bitirdi. Üniversite yıllarında sivil toplum kuruluşlarında aktif yöneticilik yapan Erdoğan, meslek hayatına Halk Bankası’nda kısa bir süre görev yaparak başladı.

İNGİLTERE EĞİTİMİ VE MÜLKİ İDARE KARİYERİ

Halk Bankası’ndaki görevinin ardından İçişleri Bakanlığı’nın Kaymakam Adaylığı sınavını kazanan Erdoğan, mülki idare amirliği kariyerine adım attı. Rize’de valilik stajını, Kırklareli Pınarhisar’da refiklik stajını tamamlayan Erdoğan, Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde Kaymakam Vekilliği yaptı. Yurt dışı stajı kapsamında İngiltere’deki Sheffield Üniversitesi’nde dil eğitimi alan Erdoğan, ileri derecede İngilizce bilgisine sahiptir.

HALFETİ’DEN ÇINAR’A UZANAN GÖREV SİLSİLESİ

2020-2022 yılları arasında Isparta’nın Uluborlu, 2022-2024 yılları arasında ise Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde kaymakamlık görevlerini yürüten Zikrullah Erdoğan, son olarak 1 Temmuz 2024 tarihinde Diyarbakır’ın Çınar ilçesine atanmıştı. Çınar Kaymakamlığı görevini yürütürken Milli Savunma Bakanlığı Genel Müdürlüğü’ne getirilen Erdoğan, evli ve bir çocuk babasıdır.