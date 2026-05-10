Özel'den parayı poşet içinde evin bahçe duvarının üzerine koyma talimatı! Rüşvetin üssü CHP Genel Merkezi

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Yolsuzluktan tutuklu Muhittin Böcek’in 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olma karşılığında Manisa’da bir akaryakıt istasyonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e elden 20 milyon dolar vermesi, oğlu Mustafa Gökhan Böcek aracılığıyla da Malatya Milletvekili Veli Ağababa’ya ‘yardım’ kılıfıyla 1 milyon euro rüşvet parası göndermesinin yankıları dinmezken Uşak merkezli skandallar zinciri gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden el çektirilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede Özel’e şaibeli 38. Olağan Kurultay öncesi kongre masraflarında kullanılmak üzere toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini beyan etti. Yalım’ın “ 200 bin TL’yi Özel’in Manisa’da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özel’i WhatsApp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı poşet içinde evin bahçe duvarının üzerine koymam talimatını verdi. Ben de dediği şekilde 200 bin TL parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım. 1 milyon TL parayı Denizli ilinde CHP İl Başkanlığı binası yakınında Özel’in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirhan isimli şahsa teslim ettim. Özel’in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak Demirhan’a ilettim. Paraları çanta ve poşet içerisinde nakit olarak teslim ettim. Paraları kurultay öncesinde yapılacak kongrelerin masraflarında kullanılmak amacıyla verdim” açıklamalarıyla CHP eksenli rüşvet trafiği deşifre oldu.

Yalım, Özel’e yaptığı diğer kıyakları ise bir bir sıraladı. Yalım, Özel’in şoförü üzerinden kendisine “Genel Başkanı’mız, kendi kullanımına tahsisli Mercedes V300 marka aracın VIP dönüşüm işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istiyor” dediğini nakletti. Yalım, bunun üzerine işlemi kabul ettiğini; iki aracın VIP dönüşüm faturasının belediye şirketince ödendiğini dile getirdi. Özgür Özel’in kullanımına tahsisli aracın dönüşümü için 170 bin euro ve KDV ödendiğini belirtti.

Yalım, Özgür Özel’in babası adına ayrılan araç için çıkarılan 180 bin TL fiyat farkınıkendi şahsi hesabından ödediğine dikkat çekti. Bunun yanında 2022 yılında Özgür Özel’in kızına ve eşine birer hediye çanta gönderdiğini hatırlattı. Daha sonra Özgür Özel’in kendisinden sevgilisi için bir çanta daha istediğini anımsattı.

Özkan Yalım’ın ifşaatları CHP’nin hırsızlık, yolsuzluk üssüne dönüştüğünü tescilledi. Özel’in de adının geçtiği soruşturmayı yakından takip eden hukukçular, Yalım’ın itiraflarının siyasetin arınması gerekliliğini ortaya koyduğu görüşünde birleştiler.

“BALIK BAŞTAN KOKMUŞ”

Akit’e konuşan Avukat Sinan Pak, şunları söyledi: “Yalım’ın Özel’e 1 milyon 200 bin TL verdiği itirafı, CHP’nin büyük bir rüşvet ağı içinde olduğunun emaresi. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın oğlunun beyanlarının ardından gelen Yalım’ın beyanları Özel ve ekibinin idare ettiği kirli çarkın kanıtı. Bu veriler, mutlak butlan ve şaibeli kurultay davaları için hayati. Bu veriler, yeni bir kurultayın toplanmasının zaruri hâle getiriyor. 38. Olağan Kurultay’da delegelerin iradelerinin sakatlanarak Özel’in Genel Başkan olduğu açık. Bunun telafi edilmesine imkân olmadığı da aşikâr. O nedenle behemahal mutlak butlan kararı alınması, Özel ve ekibine görevden el çektirilmesi şart. Özkan Yalım’ın kurultay, kongre masrafları için Özel’e 1 milyon 200 milyon TL ilettiği itirafıyla CHP’nin sırtına bir kambur daha, alnına bir leke daha eklenmiştir. Gelinen noktada kirli çarkı idare edenler belirlenmiştir. Ve anlaşılmıştır ki CHP’de balık baştan kokmuş. Tamir, tadil edilecek bir durum kalmamış.”

“AĞIR HUKUKİ FATURA YOLDA”

Avukat Emre Tekmen de şu yorumlarda bulundu: “Siyasette bazı kırılma anları vardır. Laf Özkan Yalım’ın 38. Olağan Kurultay için Özgür Özel’e 1 milyon 200 bin lira para aktardığı iddiası mühim. Diğer savları da öyle. Her şey net olup bu kadar somut delil, meblağ ve itiraf varken CHP yönetimi işin çıkabilir mi? Çıkamaz. Özel ve ekibinin klasik ‘Muhalefeti susturma operasyonu yürütülüyor’ veya ‘Bize kumpas kuruluyor’ nakaratlarına sığınacağı aşikâr. Ancak savcılık dosyasına giren delillerbu ucuz siyasi savunmayı paramparça edecektir. Öbür taraftan hukukta ikrar, hele ki böyle detaylı bir ‘etkin pişmanlık’ beyanı, şüpheyi bitirdiği gibi gerçeği mühürler. Özel ve ekibine Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefetten, zimmet ve irtikaba kadar uzanan ağır bir hukuki fatura yoldadır. Özel ve ekibi yüz kızartıcı iddiaların tam merkezindedir. Özgür Özel’in bu saatten sonra milletin karşısına çıkıp siyasi ahlâktan, şeffaflıktan veya yolsuzlukla mücadeleden bahsetmesi komedi sınırlarını bile aşar.”

