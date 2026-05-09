Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray puanını 77'ye çıkararak ve bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 26. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üst üste 4'üncü kez şampiyon oldu.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 4-2 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Lemina, 66. ve 88. dakikalarda Osimhen ile 90+5. dakikada Kaan Ayhan attı. Antalyaspor'un gollerini ise 45+3 ve 62. dakikalarda Soner Dikmen kaydetti.
