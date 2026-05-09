Ahmed Şara hakkında sürpriz iddia

Türkiye’nin önümüzdeki günlerde ev sahipliği yapacağı NATO toplantısı kapsamında düzenlenecek resmi akşam yemeğine Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’nın da davet edilebileceği öne sürüldü.

Söz konusu iddia Suriyeli aktivist Nedal Al-Amari tarafından gündeme getirilirken, konuya ilişkin iddialar henüz Türkiye, NATO ya da Suriye makamlarınca resmi olarak doğrulanmadı.

MepaNews'in haberine göre, diplomatik çevrelerde dile getirilen değerlendirmelerde, olası davetin Ankara ile Şam arasında son dönemde hız kazanan temasların yeni bir göstergesi olabileceği ifade ediliyor.