Sağlık Bakanlığı'ndan flaş "hantavirüs" açıklaması: Türkiye'ye getirilecekler

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı "MV Hondius" adlı yolcu gemisinin Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife limanında demirlemesine izin veren İspanya hükümeti, gemideki yolcuları askeri birliklerle ve bölgeyi karantinaya alarak tahliye edecek.

3 TÜRK VATANDAŞI ÜLKEYE GETİRİLECEK

Sağlık Bakanlığı, söz konusu gemide bulunan ve herhangi bir semptom ya da hastalık bulgusu göstermeyen 3 Türk vatandaşının yarın ülkeye getirileceğini ve karantinaya alınacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir. Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir.” ifadelerine yer verildi.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM

Tenerife'deki Granadilla de Abona limanına yerel saat ile yarın 04.00 ile 06.00 (TSİ 06.00-08.00) arasında ulaşması beklenen "MV Hondius" adlı gemideki 23 ulustan 150'ye yakın yolcunun tahliyesi için İspanya hükümeti tüm hazırlıkları tamamladı.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, Sağlık Bakanı Monica Garcia ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gemideki yolcuların tahliyesini yakından koordine etmek için Tenerife adasına geldi.