CHP'li isimden şok açıklama! 'Böcek ailesi tam bir böcekmiş'

CHP'de büyük krize yol açan Böcek'e CHP li Cemal Enginyurt'tan çarpıcı bir tepki açıklaması geldi. 'Tam bir böcekmiş, pislik..' diyen Enginyurt, adeta açtı ağzını yumdu gözünü. İşte detaylar...

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’e ait olduğu iddia edilen etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı.

Böcek'in "Veli Ağbaba'nın bilgisi dahilinde Genel Merkez'de bir kişiye 1 milyon Euro para verdim. Ağbaba'ya "Bu parayı neden istiyorsunuz?" dediğimde, "Özgür Özel'in talimatı var. Adaylık parası gibi düşün" sözleri ise siyaset gündemini derinden sarsmıştı.

GÖKHAN BÖCEK İFADESİNDE NELER SÖYLEMİŞTİ?

Gökhan Böcek ifadesinde, 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından arandığını öne sürdü. Böcek, "Veli Ağbaba beni bizzat arayarak Özgür Özel’in talimatı olduğunu ve partiye destek için 1 milyon euro verilmesi gerektiğini söyledi. Babamla görüştüğümde genel merkezin maddi ricaları olabileceğini, bunları halletmem gerektiğini söylemişti," dedi.

Parayı 10-15 gün içerisinde partiye yakın gönüllü şahıslardan temin ettiğini belirten Böcek, paranın Ankara yolculuğunu şu sözlerle anlattı:

"Uçakla, bir sırt çantası içerisinde 1 milyon euroyu Ankara’ya götürdüm. CHP Genel Merkezi’nin 6. katında beni bekleyen bir kişiye, Veli Ağbaba’nın telefondaki onayıyla teslim ettim. Bu paranın babamın adaylık süreci için istendiği söylendi."

CHP'Lİ CEMAL ENGİNYUR'DAN SERT TEPKİ: TAM BİR BÖCEKMİŞ, PİSLİK...

Böcek'in bu ifadeleri sonrası CHP'de peş peşe açıklamalar gelirken son olarak CHP Milletvekili Cemal Enginyurt'un kürsüden yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Gökhan Böcek'e ithamlarda bulunan Enginyurt, şunları söyledi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oğlu Gökhan Böcek tam bir böcekmiş, tam bir pislik.

Yavşak, Deniz Gezmişten hiç mi örnek almadın"

