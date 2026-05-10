Ecevit’in Kartal’ından VIP Mercedes’e! "Halkçı" maskesi düştü: Murat Alan'dan CHP'deki lüks ve rant trafiğine sert tepki

Murat Alan, Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan Mustafa Gökhan Böcek’in itiraflarını gündeme taşıdı. İddiaya göre, Muhittin Böcek’in adaylığı için CHP Genel Merkezi’ne sırt çantasında 1 milyon Euro taşındı. Alan, yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatırken, CHP içindeki adaylık belirleme süreçlerinin "para trafiği" ile anılmasının utanç verici olduğunu vurguladı.

Meclis koridorlarındaki "poşet siyaseti"

Yazısında geçmişteki şaibeli olaylara da atıfta bulunan Alan, Seyit Torun’un odasında bulunduğu iddia edilen 250 bin dolarlık market poşetini hatırlattı. Bu tür olayların "poşet siyaseti" olarak CHP'de kökleştiğini savunan Alan, Veli Ağbaba hakkındaki iddiaların neden sürekli benzer isimler etrafında döndüğünü sorguladı.

Uşak’tan genel merkeze: 9 milyonluk VIP lüksü

Alan'ın yazısında en dikkat çekici bölümlerden birini, Özgür Özel’in makam aracına yapılan harcamalar oluşturdu. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın itiraflarına göre; Özel’in Mercedes V300 marka aracının VIP dizaynı için belediye kasasından 170 bin Euro (yaklaşık 9 milyon TL) harcandı.

Alan, bu durumu şu sözlerle eleştirdi:

"Halka 'yokluk, açlık, darlık' nutukları atan genel başkan, Uşak halkının vergileriyle kendi aracını adeta saraya çevirmiş. Özgür Özel’in 'Bir kamu zararı varsa öderiz, devletin bir cebinden girer öbür cebinden çıkar' savunması tam bir pişkinlik abidesidir."

"Ecevit’in Kartal’ından VIP Mercedes’e"

CHP’nin her fırsatta Bülent Ecevit’in mütevazı yaşamından ve Kartal marka aracından bahsettiğini hatırlatan Murat Alan, gelinen noktadaki lüks düşkünlüğünün büyük bir tezat oluşturduğunu belirtti. Alan, İstanbul’dan Antalya’ya uzanan ihale yolsuzlukları ve rüşvet iddialarının partiyi kangrene çevirdiğini ifade etti.

Murat Alan, yazısını CHP tabanının bu manzaradan hızla uzaklaştığını ve şeffaflık gelmedikçe partinin "şok ifşaat" manşetlerinden kurtulamayacağını belirterek noktaladı.

MURAT ALAN'IN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

{relation id:2000498 slug:'ozgur-ozel-itiraf-etti-usak-halkinin-170-bin-eurosuyla-ozelin-minibusunu-suslemisler'}