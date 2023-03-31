Silivri'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 karayolu Edirne yönü Silivri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Edirne istikametinde ilerleyen ve cezaevi personelini taşıyan servis aracı, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette ilerleyen 5 araca çarptı. Kazada 1'i 28 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle Silivri’den Edirne yönüne kapatılan D-100 karayolu kazanın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

"Kamyonetin altında bir kişi kalmıştı onu da çıkarttık"

Kaza anında orada bulunan Özgür Kabadayı, "Yukarından hızlı bir şekilde gelen cezaevi personelini taşıyan servis aracı, önce bir tıra çarptı daha sonra diğer araçlara çarparak en son bir kamyonete vurup devrildi. kamyonetin altında bir kişi kalmıştı onu da çıkarttık" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO