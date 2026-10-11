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Yerel Silivri’de işçilerin kaldığı konteyner yandı
Yerel

Silivri’de işçilerin kaldığı konteyner yandı

Yeniakit Publisher
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Silivri’de işçilerin kaldığı konteyner yandı

Silivri’de bir şantiyede işçilerin barınması için kullanılan konteyner, gece çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin söndürdüğü yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Akören Mahallesi’ndeki şantiye alanında çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerden yükselen alevleri görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken konteyner kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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