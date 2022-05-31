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Yerel Silivri’de baba ve oğlu bıçaklandı
Yerel

Silivri’de baba ve oğlu bıçaklandı

İstanbul Silivri’de bıçaklı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 20:20:00 -
Silivri’de baba ve oğlu bıçaklandı

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Endülüs Sokak’ta aracından inen İ.I. (60), henüz bilinmeyen nedenle önce Muhammet S’ye, ardından da babası Vural S’ye (47) bıçakla saldırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan aracıyla kaçtı, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren İ.I’nın polise teslim olduğu öğrenildi. Bu arada; olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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