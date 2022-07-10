Silivri sular saat kaçta gelecek? Silivri 10 Temmuz Pazar sular ne zaman gelir?
10 Temmuz Pazar günü İstanbul Silivri’de su kesintisi yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı mahallelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelecek?
Silivri’de su kesintisi yaşanıyor. Kesintinin ne zaman sona ereceği ise merak ediliyor?
Silivri sular saat kaçta gelecek? Silivri 10 Temmuz Pazar sular ne zaman gelir?
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Sancaktepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.07.2022 11:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.