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Silivri seçim sonuçları son dakika | 31 Mart İstanbul Silivri yerel seçim sonuçları MHP, CHP oy oranları

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31 Mart 2019 Pazar 16:30
Silivri seçim sonuçları son dakika | 31 Mart İstanbul Silivri yerel seçim sonuçları MHP, CHP oy oranları

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Silivri belediye başkan adayları 2019

MHP Silivri belediye başkan adayı Volkan Yılmaz (Cumhur İttifakı)

CHP Silivri belediye başkan adayı Özcan Işıklar (Millet İttifakı)

BBP Silivri belediye başkan adayı Ramiz Aksu

SP Silivri belediye başkan adayı Şükrü Yıldırım

Vatan Partisi Silivri belediye başkan adayı İlker Dağlıoğlu

Silivri belediyesini kim kazandı? 

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Silivri’de seçmenler Silivri yerel seçim sonuçlarına göre Silivri belediyesini kim kazandı? Silivri belediyesi hangi partiden? Silivri 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Silivri ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Silivri yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Silivri seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Silivri seçim sonuçları, Silivri yerel seçim 2019 partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

AK Parti Silivri belediye meclis üyesi adayları

1 ­Sami Barlas

2 ­Celalettin Yazıcı

3­ Filiz Güler

4 ­Hacer Yıldırım

5­ Mustafa Çolakoğlu

6­ Orhan Çalışkan

7­ Gökalp Kalaycı

8 ­Ülkenur Büke

9­ Ömer Tekin

10­ Kenan Değdaş

11­ Sefer Ölçer

12­ Şükriye Akkaya Karakuş

13­ Abdullah Salim Çavdar

14 ­Yasin Gören

15­ Tavil Ay

16 ­Ozan Ata Alp 

17­ Deniz Edis 

18 Serkan Koç 

19 ­Yüksel Köksal 

20 ­Derya Özcan 

21 ­Rafet Ünver 

22­ Latif Umuç 

23­ Kıvanç Tolga Çalışkan 

24­ Elvan Aslan 

25­ Fatma Meto

26 Salih Karahan

27­ Emre Yoz

28­ Mustafa Eren

Kontenjan:

1­ Şenol Türkyılmaz

2­ Sultan Aşkın

3­ Gökan Dirik

CHP Silivri belediye meclis üyesi adayları

1.Bora Balcıoğlu 

2.Melih Yıldız 

3.Süheyl Kırkıcı 

4.Ümit Seçkin (İYİ PARTİ) 5.Doruk Bulut 

6.Mehmet Yönet 

7.Lütfü Vardar 

8.Murat Güler 

9.Ömer Ercan 

10.Elif Yılmazer 

11.Abdulcabbar Doğan 

12.Fevzi Arslan

13.Gökhan Yonat 

14.Ersin Taşkın 

15.Dündar Konuk (İYİ PARTİ)

16.Mehmet Kurtarmış 

17.Ender Unutan Erszölü 

18.Tan Hüseyin Kıroğlu 

19.Burhan Aydın 

20.Tufan Ersin 

21.Yiğit Efe Pehlivan (İYİ PARTİ) 

22.Mehmet Keleş 

23.Duygu Doğay Özer 

24.Derya Erdim 

25.İrfan Yıldırım 

26.Gkösu Böğrek

27.Zelal Geçgel 

28.Buse Esin

Kontenjan 

Saadet Gencoğlu 

Abdulvehap Aras 

Erkan Umuç

2014 Silivri yerel seçim sonuçları

CHP adayı Özcan Işıklar % 48.8

AK Parti adayı Tahir Sert% 42.7

MHP adayı Fatih Kınalı % 4.3

24 Haziran 2018 Silivri seçim sonuçları

CHP % 34,8

AK Parti % 33,6

İYİ Parti % 10,8

HDP % 10,7

MHP % 8,4

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP) 

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ) 

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)

 

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:30
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