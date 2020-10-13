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Ekonomi Silinen Bağ-Kur gününü canlandırmak mümkün mü?
Ekonomi

Silinen Bağ-Kur gününü canlandırmak mümkün mü?

Merak edilen silinen Bağ-Kur gününü canlandırmak mümkün mü? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:11:00 -
Silinen Bağ-Kur gününü canlandırmak mümkün mü?

Soru: Benim Bağ-Kur sigorta prim borcum vardı. Borcum nedeniyle 1415 gün Bağ-Kur hizmetim silinmiş. Benim emeklilik için 1020 güne ihtiyacım var. Silinen bu 1415 günün bana gerekli olan 1020 gününü satın alabilir miyim? Umut C.

Cevap: Bağ-Kur prim borcu nedeniyle sigortalılık hizmetlerinin silinmesi 2009, 2015 ve 2018 yıllarında gerçekleşti. İlkinde 5 yılı aşan borcu olanların, ikincisinde 12 ayı aşan borcu olanların sonuncusunda ise gün sayısına bakılmaksızın borcu olanların hem borcu silindi hem de Bağ-Kur hizmetleri silindi. Ancak hizmet silinmesi geri dönüşü olmayan bir uygulama değil. Sigortalı dilediği zamanda ancak hizmetin tamamını, primini ödeyerek canlandırabilir. Canlandırılacak her gün için ödenmesi gereken en düşük prim günlük brüt asgari ücretin yüzde 34,50’si kadardır. Buna göre silinen hizmetiniz esnaf Bağ-Kur ise 2020 yılında günlüğü 33,85 TL üzerinden canlandırılabiliyor. Silinen 1415 günü canlandırmak için 47.898 TL ödeme yapmanız gerekiyor.

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