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Silifke Festivalinin sergi açılışları yapıldı

Bu yıl 46’ncısı düzenlenen Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivalinin sergi açılışları yabancı halk oyunları gruplarının katılımı ile yapıldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:53
Silifke Festivalinin sergi açılışları yapıldı

Bu yıl 46’ncısı düzenlenen Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivalinin sergi açılışları yabancı halk oyunları gruplarının katılımı ile yapıldı.


Bu yıl 19-23 Haziran 2019 tarihleri arasında kutlanan Silifke Festivalinin sergi açılışlarında yabancı halk oyunları grupları göz doldurdu. Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kazakistan’dan gelen halk oyunları grupları açılışa katılanlara gösteriler sundu.


Sergi açılışları kapsamında Nazan Kundak Resim Sergisi, Emine İlkutlu İzdar S.O.S. Grubu, Ahmet Tarlacı -Yağlı Boya, Zeynep DalkılıçMinyatür ve Yöresel, Serdar Güngör Resim Sergisi Sabriye BabuşYağlı Boya, Göksu Vakfı Resim Sergisi, İlker Sarı Resim Sergisi, Sifsader Karma Fotoğraf Sergisi, Nesrin Trak Resim Sergisi, Rıza Halit Eren Resim Atölyesi Hobi Grubu, Elif lskender Üç boyutlu Kağıt Rolyef, Nilgün Çekmen Yağlı Boya, Nadir KöksoyFotoğraf Sergisi ve Ceza Evi Müdürlüğü standının açılışları yapıldı.


Açılışlar öncesi bir konuşma yapan Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, “Silifke Belediyesi olarak her zaman sanat ve sanatçının yanında olacağımızı buradan bir kez daha yinelemek istiyorum. Temennimiz gelecek yıllarda yine büyük bir coşku ve heyecanla siz değerli sanatseverler ve halkımızla birlikte kutlayacağımız festivallerimizde sanata daha büyük önem vereceğiz ve bu sergi sayımızı ve artırarak sanat severlerimizle bir arada olmayı hedefliyoruz. Katılımlarınızdan dolayı başta İlçe KRaymakamımız şevket Cinbir olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyor, sergimizin ve festivalimizin tüm Silifkeli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.


Sergi açılışlarına Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir,MHP İlçe Başkanı Levent Nogay, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:53
  1. sergi
  2. resim sergisi
  3. sanat

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