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Şili'de mahsur kalan 8 Türk vatandaşı yurda dönüyor

Güney Amerika ülkesi Şili'de Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşları memleketlerine dönmek üzere yola çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 09:22:00 -
Şili'de mahsur kalan 8 Türk vatandaşı yurda dönüyor

 

 

Güney Amerika ülkesi Şili'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşları memleketlerine dönmek üzere yola çıktı.

Ülkenin başkenti Santiago'daki Uluslararası Arturo Merino Benitez Havaalanı'ndan 8 Türk'ü taşıyan Neosair'e ait uçak, İtalya'ya gitmek üzere yerel saat ile 16.00'da havalandı.

Vatandaşların, İtalya'ya vardıklarında Türk Hava Yollarına (THY) ait bir uçakla yurda dönmeleri sağlanacak.

Mayıs ayının başında Arjantin'den yapılan tahliye uçuşuyla ülkede kalan 33 Türk vatandaşı yurda getirilmişti.

 

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