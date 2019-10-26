0553 313 94 23

'Şili tarihinin en büyük protestosu' 7. gününde de durmadı

Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve geçen hafta şiddet olaylarına dönüşen gösteriler 7. gününde devam ediyor.

26 Ekim 2019 Cumartesi 07:30
'Şili tarihinin en büyük protestosu' 7. gününde de durmadı

Şili'demetroücretine yapılan zam ile başlayan ve geçen hafta şiddet olaylarına dönüşen gösteriler 7. gününde devam ediyor.

"Şili'nin tarihindeki en büyük gösterisi" adı verilen gösterilerde, başkent Santiago'daİtalya Meydanı'nı dolduran yüz binlerce kişi, Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini, ülkedeki hayat pahalılığını ve sağlık hizmetlerini protesto etti.

Yerel basın, gösterilere 800 binden fazla kişinin katıldığını ve bu sayının 1 milyonu geçmesinin beklendiği bilgisin paylaştı.

Şili'de başkent Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya, geçen hafta, belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılmasına karşı metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Ülkeye yayılan gösterilerde, yağmalama ve kundaklama olayları yaşanmış, 3 bölge ile 11 şehirde güvenliğin orduya bırakılmasını kapsayan "acil durum" ve "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmişti.

Gösterilerde 19 kişi hayatını kaybederken, 500'den fazla kişi yaralanmış, 2 bin 600'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Şili'nin önceki Devlet Başkanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de ülkedeki krizin sona erdirilmesi için tüm siyasi ve sivil toplum liderlerine acil diyalog çağrısı yapmıştı.

Ülkenin önde gelen basın organlarından El Mercurio gazetesinin, "acil durum" ve sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Valparaiso'daki binasına da saldırı düzenlendiği ve yangın çıktığı bildirilmişti.

Şiddet içeren gösterilere ve yağmalara sahne olan Şili'de, Diktatör Augusto Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez "acil durum" ilan edilerek güvenlik orduya teslim edildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 07:30
  1. Santiago
  2. Şili'deki protestolar
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Norveç'te Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi
    1. Norveç'te Barış Pınarı Harekatı'na..
    2. Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı takip
    3. MEB binası çocukların kullanımına açıldı
    4. Norveç'te terör örgütü PKK..
    5. Çocuk sahibi olmak isteyen ve..
    6. TIR’ın içinde 39 ölünün bulunduğu..
    7. Çocukların oynadığı traktör durağa..
    8. Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki..
    9. Skandal görüntü! Teröristbaşını ABD..
    10. Şamil Tayyar’dan gündemi sarsan..
    11. ABD'den skandal Suriye hamlesi!
    12. 'Çekildik diyen ABD bakın nerede..
    13. Ali Koç'un davetini geri çeviren..
    14. Burak Yılmaz'dan kötü haber!
    15. Irak'a giden ABD askerleri Suriye'ye..
    16. Kaçak yapının tapusuna şerh konulacak
    17. Çavuşoğlu, Türk muhabirin sorusuna..
    18. Türk sularında yeni canlı türleri..
    19. Mustafa Destici’den önemli..
    20. İlginç anlar! Ali Koç uyardı,..
    21. CHP’nin skandal 15 Temmuz bildirisine..
    22. Asgari ücret ne kadar olacak?..
    23. Vefa Küçük Erdoğan'ı uyardı, salon..
    24. Marmara Denizi’nde keşfedildi! Bizans..
    25. İngiliz taraftarlardan skandal!..
    26. EYT’lilerin beklediği son dakika..
    27. Fatih Erbakan gündem oldu!
    28. Bebek anne karnında ağlar mı?
    29. EYT son dakika gelişmesi Erdoğan..
    30. Tarihte ilk kez! Rus bombardıman uçağı..
    Türkiye yeni bir operasyona mı hazırlanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
    Türkiye yeni bir operasyona mı hazırlanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
    ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
    ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
    Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
    Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
    Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
    Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
    Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
    Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!

    Günün Karikatürü

    26 Ekim 2019
    Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
    Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
    Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor
    Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor