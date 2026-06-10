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Yaşam Şile'de can pazarı! Çevredekiler suya atlayıp kıyıya çıkardı
Yaşam

Şile'de can pazarı! Çevredekiler suya atlayıp kıyıya çıkardı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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İstanbul Şile’de serinlemek için denize giren 33 yaşındaki Samet Karakaya, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Şile’de denize girdikten sonra suyun üzerinde çırpınmaya başlayan Samet Karakaya için çevredekiler seferber oldu.

 

Olay, öğle saatlerinde Şile Limanı mevkisinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Samet Karakaya, bir süre sonra suyun üzerinde çırpınmaya başladı. Karakaya'nın boğulma tehlikesi yaşadığını fark eden çevredeki vatandaşlar, hızla suya atlayarak Karakaya'yı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan Karakaya'ya ilk müdahaleyi kumsalda yaptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajının ardından ambulansa alınan Karakaya, Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların yoğun müdahalesi sonucu kalbi yeniden çalıştırılan Karakaya, hayati riskinin devam etmesi nedeniyle tam teşekküllü başka bir hastaneye sevk edildi.

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