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Gündem Bakan Gürlek’ten Başkan Erdoğan'a yönelik sözlere tepki: Katil Netanyahu'nun hadsiz sözleri yok hükmündedir
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Bakan Gürlek’ten Başkan Erdoğan'a yönelik sözlere tepki: Katil Netanyahu'nun hadsiz sözleri yok hükmündedir

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Bakan Gürlek’ten Başkan Erdoğan'a yönelik sözlere tepki: Katil Netanyahu'nun hadsiz sözleri yok hükmündedir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı sarsıcı paylaşımla, katil İsrail’in başı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan hadsiz açıklamalarına tokat gibi bir yanıt verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soykırım soruşturmasında şüpheli konumunda bulunan katil Netanyahu’nun bu pervasızlığını "tam anlamıyla bir akıl tutulması" olarak niteleyen Bakan Gürlek, siyonist katillerin işledikleri siber ve fiziki insanlık suçlarının hesabını vereceğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soykırım soruşturmasında şüpheli konumunda bulunan Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasının "tam anlamıyla bir akıl tutulması" olduğunu belirten Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkının haklı davasını, mazlumların hukukunu ve insanlığın vicdanını en güçlü şekilde savunduğunu ifade etti.

Gazze'de yaşananlar karşısında sessiz kalanların tarihin karanlık sayfalarında yer alacağını vurgulayan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Netanyahu ve beraberindeki cinayet şebekesi, işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç bağımsız yargı önünde verecektir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de hukuk, adalet ve insanlık adına en güçlü sesi yükseltmeye devam edecektir."

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