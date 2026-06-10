Kur’an kursu öğrencilerinin renkli anları: Asım’ın Nesli’nin yıl sonu coşkusu

Programın açılışında konuşan Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, Kur'an kurslarında yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Açık, 4-6 yaş Kur'an kurslarının yanı sıra ihtiyaç odaklı kurslar, hafızlık eğitimleri ve 7-10 ile 11-19 yaş gruplarına yönelik Kur'an kurslarının da Kütahya genelinde yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. Kur'an kurslarında yalnızca dini bilgi verilmediğini, çocukların manevi gelişimlerinin yanında ahlaki ve sosyal yönlerinin de güçlendirilmesine önem verildiğini ifade eden İrfan Açık, "Çocuklarımızı bizlere emanet edilmiş kıymetli değerler olarak görüyoruz. Onları akıl, ahlak ve hikmetle yetiştirmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. Rabbini, peygamberini ve değerlerini bilen; ülkesine, milletine ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmeleri en büyük hedefimizdir" dedi.