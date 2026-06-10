Kur’an kursu öğrencilerinin renkli anları: Asım’ın Nesli’nin yıl sonu coşkusu

GELECEĞİMİZİ ÇOCUKLARIMIZLA İNŞA EDİYORUZ: Toplumların geleceğinde aile, eğitim ve rehber şahsiyetlerin önemine dikkat çeken Müftü İrfan Açık, çocukların iyi yetiştirilmesinin güçlü bir toplumun temel şartlarından biri olduğunu vurguladı. Açık, konuşmasında, "Âlimler milletlerin çöküşünü üç temel sebebe bağlar; ailenin zayıflaması, eğitimin zarar görmesi ve örnek alınacak rehber insanların eksikliği. Bizler çocuklarımızı yarınlarımızın rehberi olarak görüyor ve onları en güzel şekilde yetiştirmek için çalışıyoruz" dedi. Filistin başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki mazlum ve mağdur insanlara karşı duyarlılığın da eğitim anlayışlarının önemli bir parçası olduğunu ifade eden Açık, yardımlaşma, merhamet ve kardeşlik bilincinin çocuklara küçük yaşlardan itibaren kazandırılmaya çalışıldığını söyledi.