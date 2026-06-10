  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kadın gazeteciye ‘Evli misin?’ diye sordu! Hayır cevabını alan Erdoğan'dan tavsiye Pezeşkiyan “Onurumuzu ve toprağımızı koruyacağız” Asla teslim olmayacağız İşte 2 kez veto edilen kararnamenin hikayesi: Örtülü yazarın örtü düşmanına desteği duvara tosladı Özgür için çember daralıyor: Şoförleri gözaltına alındı Ankara'nın en kritik koltuğundaki isim yüksek yargıya taşındı! Şarlatan Adnan Oktar'ın kediciğine hesap şoku: Erişim engeli geldi Gece yarısı kalleşçe saldırdılar! Küresel zorba Trump'tan İran'a sinsi 'bedel' tehdidi Belediye personeli ve şoförden itiraflar! Fuhuşçu Tanju’ya cinsel saldırı soruşturması Akıllara Epstein rezaleti geldi ABD askerinin paçasından iğrençlik aktı Kılıçdaroğlu Genel Merkezi, Özel Meclis Grubunu aldı! Mirası bölüştüler
Gündem HÜDA PAR Milletvekili Dinç: Uyuşturucuyla mücadele seferberliği başlatılmalı
Gündem

HÜDA PAR Milletvekili Dinç: Uyuşturucuyla mücadele seferberliği başlatılmalı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
HÜDA PAR Milletvekili Dinç: Uyuşturucuyla mücadele seferberliği başlatılmalı

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında uyuşturucuyla mücadele seferberliği başlatılması çağrısında bulundu.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Toplumu derinden sarsan uyuşturucu belasıyla topyekûn bir mücadele yürütülmesi gerektiğini belirten Dinç, yerel yönetimlerdeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına da sert tepki göstererek "Dürüst Siyaset, Gerçek Adalet" çağrısı yaptı.

"Uyuşturucu yalnızca bir asayiş ya da sağlık sorunu değildir"

Adana'da yaşanan acı bir hadise üzerinden tehlikenin boyutlarına işaret eden Dinç, "Uyuşturucu yalnızca bir asayiş ya da sağlık sorunu değildir. Bu sorun; aileleri dağıtan, gençleri hayattan koparan ve toplumsal huzuru tehdit eden çok boyutlu, ciddi ve büyük bir sorundur. Adana’da bir baba ile uyuşturucu bağımlısı oğlu arasında yaşanan ve oğulun ölümüyle sonuçlanan olay, uyuşturucu bağımlılığının yıkıcı etkilerini çok acı şekilde bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

 

“Manevi destek programlarını da içeren bir sistem uygulamaya konulmalıdır”

Operasyonların önemine değinmekle birlikte kalıcı adımların atılması gerektiğini vurgulayan Dinç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Erken teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile farkındalık çalışmaları artırılmalıdır. Uyuşturucuyla mücadele seferberliği başlatılmalıdır. Bu kapsamda, güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarılmalı; sokak satıcılarına ve arkalarındaki organize şebekelere yönelik cezalar daha caydırıcı hale getirilmelidir. Okullarda çocuklara yönelik rehberlik çalışmalarına odaklanılmalı, ailelere yönelik ise farkındalık programları yaygınlaştırılmalıdır. Bağımlı bireyler için tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin kapasiteleri artırılarak daha işlevsel hale getirilmelidir. Bu rehabilitasyon faaliyetlerinin yanı sıra, bireylerin sosyal hayata entegre olmasını sağlayacak manevi destek programlarını da içeren bir sistem uygulamaya konulmalıdır."

 

“Denetim eksikliği ve şeffaflık sorunları da bu rezaletin yaygınlaşmasının önemli sebepleri arasındadır”

Yerel yönetimlerdeki şaibelere ve yolsuzluk iddialarına da değinen Dinç, ahlaki yozlaşmanın siyaset kurumuna olan güveni zedelediğini ifade etti.

Dinç, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Peygamber Efendimiz’in (sav), “Alan da veren de mel'undur.” ifadesi ile lanetlediği rüşvetin; yerel ve genel siyasetin şekillenmesinde bir araç olarak kullanılmasının nedenlerinden biri, değerler ve ahlak siyasetinin terk edilmiş olmasıdır. Ancak denetim eksikliği ve şeffaflık sorunları da bu rezaletin yaygınlaşmasının önemli sebepleri arasındadır."

“Dürüst Siyaset, Gerçek Adalet’ sözü, alelade bir slogan değil”

HÜDA PAR'ın kuruluş felsefesinin temelini oluşturan ilkelere atıfta bulunan Dinç, " ‘Dürüst Siyaset, Gerçek Adalet’ sözü, alelade bir slogan değil; Türkiye’nin yaşadığı tüm sorunların çözümü açısından en öncelikli hususlardan biridir. Vatandaşımız ekonomik krizi iliklerine kadar yaşarken onlarca belediye başkanının adının, “rüşvet, yolsuzluk, irtikâp ve ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla birlikte anılması; çürüyen siyasetin göstergesi, mevcut siyaset anlayışının tabutuna vurulan son çivilerdir." ifadelerini kullandı.

 

“Siyaset kurumunun rüşvet ve yolsuzluklardan arınması için cezalar artırılmalıdır”

Siyaset mekanizmasının temizlenmesi ve kamu malının korunması için caydırıcı bir hukuk düzeninin şart olduğunu vurgulayan Dinç, "Yapılan araştırmalarda en güvenilmez kurumlardan biri olarak gösterilen siyaset kurumunun rüşvet ve yolsuzluklardan arınması için cezalar artırılmalıdır. İnancımıza göre beytülmal olan kamu kaynakları, vatandaşın refahını yükseltmek ve ona hizmet etmek için kullanılmalıdır. Toplumu, bu kaynakları şahsi ikballeri için harcayanlardan korumak zorundayız. Halkın parasına el uzatan harami siyaset anlayışını durduracak, adil ve caydırıcı bir hukuk nizamına ihtiyaç vardır." çağrısıyla konuşmasını noktaladı.

HÜDA PAR’dan ahlaksız Koç’a bir tokat daha! "Mizah değil, terbiyesizlik!"
HÜDA PAR’dan ahlaksız Koç’a bir tokat daha! “Mizah değil, terbiyesizlik!”

Gündem

HÜDA PAR’dan ahlaksız Koç’a bir tokat daha! “Mizah değil, terbiyesizlik!”

HÜDA PAR Rahmi Koç Hakkında Şikayetçi Oldu!
HÜDA PAR Rahmi Koç Hakkında Şikayetçi Oldu!

Siyaset

HÜDA PAR Rahmi Koç Hakkında Şikayetçi Oldu!

HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu: Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini tel’in ediyorum
HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu: Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini tel’in ediyorum

Gündem

HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu: Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini tel’in ediyorum

HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu: Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini tel’in ediyorum
HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu: Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini tel’in ediyorum

Gündem

HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu: Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini tel’in ediyorum

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23