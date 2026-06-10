HÜDA PAR Milletvekili Dinç: Uyuşturucuyla mücadele seferberliği başlatılmalı

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Toplumu derinden sarsan uyuşturucu belasıyla topyekûn bir mücadele yürütülmesi gerektiğini belirten Dinç, yerel yönetimlerdeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına da sert tepki göstererek "Dürüst Siyaset, Gerçek Adalet" çağrısı yaptı.

"Uyuşturucu yalnızca bir asayiş ya da sağlık sorunu değildir"

Adana'da yaşanan acı bir hadise üzerinden tehlikenin boyutlarına işaret eden Dinç, "Uyuşturucu yalnızca bir asayiş ya da sağlık sorunu değildir. Bu sorun; aileleri dağıtan, gençleri hayattan koparan ve toplumsal huzuru tehdit eden çok boyutlu, ciddi ve büyük bir sorundur. Adana’da bir baba ile uyuşturucu bağımlısı oğlu arasında yaşanan ve oğulun ölümüyle sonuçlanan olay, uyuşturucu bağımlılığının yıkıcı etkilerini çok acı şekilde bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

“Manevi destek programlarını da içeren bir sistem uygulamaya konulmalıdır”

Operasyonların önemine değinmekle birlikte kalıcı adımların atılması gerektiğini vurgulayan Dinç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Erken teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile farkındalık çalışmaları artırılmalıdır. Uyuşturucuyla mücadele seferberliği başlatılmalıdır. Bu kapsamda, güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarılmalı; sokak satıcılarına ve arkalarındaki organize şebekelere yönelik cezalar daha caydırıcı hale getirilmelidir. Okullarda çocuklara yönelik rehberlik çalışmalarına odaklanılmalı, ailelere yönelik ise farkındalık programları yaygınlaştırılmalıdır. Bağımlı bireyler için tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin kapasiteleri artırılarak daha işlevsel hale getirilmelidir. Bu rehabilitasyon faaliyetlerinin yanı sıra, bireylerin sosyal hayata entegre olmasını sağlayacak manevi destek programlarını da içeren bir sistem uygulamaya konulmalıdır."

“Denetim eksikliği ve şeffaflık sorunları da bu rezaletin yaygınlaşmasının önemli sebepleri arasındadır”

Yerel yönetimlerdeki şaibelere ve yolsuzluk iddialarına da değinen Dinç, ahlaki yozlaşmanın siyaset kurumuna olan güveni zedelediğini ifade etti.

Dinç, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Peygamber Efendimiz’in (sav), “Alan da veren de mel'undur.” ifadesi ile lanetlediği rüşvetin; yerel ve genel siyasetin şekillenmesinde bir araç olarak kullanılmasının nedenlerinden biri, değerler ve ahlak siyasetinin terk edilmiş olmasıdır. Ancak denetim eksikliği ve şeffaflık sorunları da bu rezaletin yaygınlaşmasının önemli sebepleri arasındadır."

“Dürüst Siyaset, Gerçek Adalet’ sözü, alelade bir slogan değil”

HÜDA PAR'ın kuruluş felsefesinin temelini oluşturan ilkelere atıfta bulunan Dinç, " ‘Dürüst Siyaset, Gerçek Adalet’ sözü, alelade bir slogan değil; Türkiye’nin yaşadığı tüm sorunların çözümü açısından en öncelikli hususlardan biridir. Vatandaşımız ekonomik krizi iliklerine kadar yaşarken onlarca belediye başkanının adının, “rüşvet, yolsuzluk, irtikâp ve ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla birlikte anılması; çürüyen siyasetin göstergesi, mevcut siyaset anlayışının tabutuna vurulan son çivilerdir." ifadelerini kullandı.

“Siyaset kurumunun rüşvet ve yolsuzluklardan arınması için cezalar artırılmalıdır”

Siyaset mekanizmasının temizlenmesi ve kamu malının korunması için caydırıcı bir hukuk düzeninin şart olduğunu vurgulayan Dinç, "Yapılan araştırmalarda en güvenilmez kurumlardan biri olarak gösterilen siyaset kurumunun rüşvet ve yolsuzluklardan arınması için cezalar artırılmalıdır. İnancımıza göre beytülmal olan kamu kaynakları, vatandaşın refahını yükseltmek ve ona hizmet etmek için kullanılmalıdır. Toplumu, bu kaynakları şahsi ikballeri için harcayanlardan korumak zorundayız. Halkın parasına el uzatan harami siyaset anlayışını durduracak, adil ve caydırıcı bir hukuk nizamına ihtiyaç vardır." çağrısıyla konuşmasını noktaladı.