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Dünya İran Ürdün'ü vurdu!
Dünya

İran Ürdün'ü vurdu!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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İran Ürdün'ü vurdu!

İran, ABD'nin güney İran'a yönelik saldırılarına karşılık Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünü füzelerle hedef aldı.

İran, ABD'nin güney İran'a yönelik saldırılarına karşılık Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünü füzelerle hedef aldı.

Açıklamada, F-35 hangarları dahil 4 önemli hedefin imha edildiği ve saldırıların sürmesi halinde daha ağır karşılık verileceği belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünün füze saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırılara karşılık ABD'nin bölgedeki deniz ve hava üslerinde 21 hedefin vurulduğu belirtildi.

İran'ın misillemelerinin ardından ABD'nin saldırılarını devam etmesi üzerine ABD'nin Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünün de uzun menzilli katı yakıtlı füzelerle hedef alındığı vurgulanan açıklamada, saldırılarda F-35 savaş uçakları hangarları dahil olmak üzere 4 önemli hedefin imha edildiği ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırılarını sürdürmesi halinde daha ağır karşılık verileceği kaydedildi.

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Yorumlar

SELAM

Helal olsun İrana. LANETLİ SİYONİST MAŞASI ABD YE GÜZEL BİR DERS VERMİŞ. YAŞASIN ZALİMLER İÇİN CEHENNEM YAŞASIN MÜSLÜMAN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ.
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