Saldırıya uğrayan muhabirimiz konuştu! Hem darp ediyorlar hem de dalga geçiyorlar

Akit TV muhabirleri Muhammet Can Bulut ile Nuh Güneş, TBMM önünde canlı yayın sırasında uğradıkları saldırının ardından Ankara Şehir Hastanesi’nden 10 günlük darp raporu aldı. Yaşadıkları arbedeye ve maruz kaldıkları şiddete rağmen bazı CHP’lilerin, “Sadece çektiklerini biliyoruz, bir şey olduysa elimiz çarpmıştır” şeklindeki ifadelerle olayı küçümsemeye çalıştıkları öğrenildi.

Oysa saldırının hedefi olan gazeteciler, ölümün kıyısından döndüklerini, fiziksel saldırının yanı sıra ağır hakaret ve tehditlere de maruz kaldıklarını belirtti. Akit TV muhabiri Muhammet Can Bulut, TBMM önünde yaşanan saldırının detaylarını gazetemize anlattı.

TEHDİT ETTİLER

CHP’li vandalların medeniyetten uzak davranışlarını anlatan Muhammet Can Bulut, “Biz Meclis önüne gittiğimizde, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafları arasında bir tartışma vardı. Biz de kalabalığın biraz ortasında bulunuyorduk. Yayına başladığımız sırada bazı provokatörler doğrudan bizi hedef göstererek saldırmaya başladı. Yayın bittikten sonra polis, biraz daha uzağa geçmemiz için bize bir alan gösterdi. Polisin gösterdiği noktada yeniden yayına başladık.

Ancak yine aynı şekilde, provokatörlerin yönlendirmesiyle birçok kişi üzerimize saldırdı. Benim sağ dizime çok sert bir tekme atıldı. Bunun görüntüleri mevcut. Görüntülerde tekmenin açık şekilde atıldığı, darp edildiğimiz ve hırpalandığımız net olarak görülüyor. Kesinlikle herhangi bir abartı söz konusu değil. Kameraman arkadaşım Nuh Güneş de darbe aldı. Hatta oradaki bazı kişiler, bölgeden ayrılmamamız hâlinde daha büyük olayların yaşanabileceği yönünde tehditlerde bulundu.

Bugün sabah saatlerinde karakola giderek polis tutanağı da tuttuk. Yaşananların tamamı tutanaklara geçirildi. Özellikle görüntülerden 3-4 kişiyi tespit ettim. Bu kişiler tüm görüntülerde yer alıyor. Kendilerini emniyete bildirdik. Ne söyledikleri ne yaptıkları, tehditleri ve küfürleri de kayıt altına alındı. Çok ağır küfürlere maruz kaldık. Darp raporum da mevcut. Tekme aldığım sağ dizimden daha önce ön çapraz bağ ameliyatı geçirmiştim. O dize yeniden tekme atıldı.

Bunun da görüntüleri bulunuyor. Olayın sonunda ise bizimle adeta alay edildi. Kim olduğunu bilmediğim bir kişi, karşımıza geçerek dakikalarca küfür etti ve “Kesinlikle darp edilmediniz, fiziki müdahale olmadı. Olduysa da elimiz yanlışlıkla çarpmıştır” şeklinde ifadeler kullandı. Söz konusu kişileri ve yaşananları emniyete bildirdim. Görüntülerde hafif kilolu, beyaz tişörtlü ve siyah ceketli bir kişi açıkça görülüyor. En büyük provokatör oydu. En fazla küfür ve tehdidi savuran kişi de kendisiydi. Fiziki müdahalede bulunanlardan biri de oydu. Aralarında DEM Partili olduklarını beyan eden kişiler de vardı. Yaşananlarla ilgili kesinlikle herhangi bir abartı veya çarpıtma söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.