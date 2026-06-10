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Gündem Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki
Gündem

Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Soykırım uzmanı Netanyahu'nun, gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez" ifadeleri kullanıldı.

 Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin "Soykırım uzmanı Netanyahu'nun, gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Netanyahu'nun açıklamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamların, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibaret olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Soykırım uzmanı Netanyahu'nun, gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez.

Türkiye olarak, Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz.

Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

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Yorumlar

Hamza

Cihat dışında bunlar laftan anlamaz. Nerde dedelerimiz , o zaman olsa tokadı yerlerdi. Şimdi biz laf yetiştirmeye çalışıyoruz.
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