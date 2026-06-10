AK Parti sözcüsünden Akit’e saldırıya tepki! Basın mensuplarına şiddete karşı yeni adım sinyali

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde ve CHP organizasyonlarında Yeni Akit muhabiri Can Bulut ile kameramanına yönelik gerçekleştirilen, kameraların kırıldığı ve fiziki şiddete varan barbarlığa karşı devletin zirvesinden çok sert bir açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensubunun sorusu üzerine gerçekleştirdiği açıklamada, CHP zihniyetinin fonladığı ve yönlendirdiği vandalların sokak eşkıyalığına adeta ateş püskürdü.

Basın çalışanlarının can güvenliğinin korunmasının önemine dikkat çeken Çelik, protesto ve eleştirinin demokratik hak olduğunu ancak yayınların engellenmesi ve gazetecilere fiziki müdahalede bulunulmasının hiçbir şekilde meşru görülemeyeceğini ifade etti.

Son dönemde yaşanan olayların kapsamlı şekilde değerlendirileceğini söyleyen Çelik, bu tür saldırılara karşı caydırıcı adımların ele alınacağını belirtti. Gazetecilere yönelik şiddetin önlenmesi konusunda çalışma yapılacağını kaydeden Çelik, daha güçlü bir duruş sergileneceğini vurguladı.

Akit’e yönelik saldırılar üzerinden de değerlendirmelerde bulunan Çelik, basın mensuplarının görevlerini özgürce yerine getirebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önem taşıdığını ifade etti.