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Gündem Gül'den Netanyahu'ya tokat gibi sözler! "Diktatör arayan kendi aynasına baksın!"
Gündem

Gül'den Netanyahu'ya tokat gibi sözler! "Diktatör arayan kendi aynasına baksın!"

Yeniakit Publisher
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Gül'den Netanyahu'ya tokat gibi sözler! "Diktatör arayan kendi aynasına baksın!"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef alan hadsiz açıklamalarına sert tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerini sert bir dille eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siyonizm'e karşı yaptığı haklı çağrının ardından Netanyahu cephesinden hemen ses geldiğini belirten Gül, bu ithamların Türk milleti tarafından asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

"ARZ-I MEV'UD RÜYASI GÖRENLER KÂBUSLA UYANACAK"

Konuşmasında bölgedeki işgalci politikalara ve "Arz-ı Mev'ud" (Vadedilmiş Topraklar) hayalleri kuranlara net bir mesaj gönderen Abdulhamit Gül, Türkiye'nin bölgedeki tarihî mevcudiyetinin kıyamete kadar süreceğini ifade etti. Gül, şu ifadeleri kullandı: "Arz-ı Mev'ud rüyası görenler, bu rüyadan kâbusla uyanacaklardır. Türkiye'nin bu haklı davası, yüzyıllardır oradaki varlığımızla beraber sürmektedir ve biz bu mevcudiyetimizi kıyamete kadar koruyacağız."

"İNSANLIK VİCDANININ KATİL İLÂN ETTİĞİ KİŞİ NETANYAHU'DUR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mazlumların hamisi ve Filistin davasının en büyük savunucusu olduğunu hatırlatan Gül, uluslararası mahkemelerce aranan Netanyahu'nun Türkiye'ye laf söyleyecek bir meşruiyeti olmadığını belirtti. Konuşmasını aynayı işaret ederek sürdüren AK Parti Grup Başkanvekili, şunları kaydetti: "Diktatör arayan, terörist arayan dönsün kendi aynasına baksın. Netanyahu, uluslararası mahkemelerce de aranan, bugün bütün insanlık vicdanının katil olarak, terörist olarak, diktatör olarak gördüğü kişidir. Netanyahu, mazlumların hamisi olan, Filistin davasının ve bütün mazlumların yanında olan Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti'ne, bu millete laf söylemeden önce dönüp kendi yüzüne baksın, aynaya baksın ve kendisini görsün. Siyonist olan, terörist olan Netanyahu'dan başkasını bu insanlık vicdanı kabul etmeyecektir."

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Ağzına ve yüreğine sağlık sayın gül kardeşim gerçi anlamak için akıl ve beyin lazım yoksa anlaşılması güç doğrusu ne yapacaksın adı üstünde
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