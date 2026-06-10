Bakan Göktaş: 9 Bin 277 koruyucu aile, 11 bin 22 çocuğun hayatına dokunuyor

Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği ile İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından Aile Olmanın Değeri, "Yuva Olmak Koruyucu Aileliğin Psikososyal, Hukuki ve İnanç Temelli Boyutları" programının kapanış toplantısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla gerçekleşti. Programa Bakan Göktaş’ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül ve akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Programda konuşan Vali Gül, "Yaptığımız ziyaretlerde mutlaka 10 evin içinden 1 tanesi koruyucu aile. Biyolojik ailelerde daha fazla, abartarak söylemiyorum. Çocuklarımıza özen gösterdiklerini memnuniyetle görüyorum. Bizde şunu oluşturuyor. Çocuğu teslim ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın o hassas süzgecinden geçmeleri. Doğru ailelerin seçilmesi, kendi evladımızı nasıl temsil ediyorsak devlete teslim edilen çocukları aynı hassasiyetle teslim ettiğimiz koruyucu ailelerde gözümüz arkada kalmıyor" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye’deki koruyucu aile sayısından bahsederek, "Bugün aynı şekilde, 9 bin 277 koruyucu ailemiz, 11 bin 22 çocuğumuzun hayatına dokunuyor. Onların kalplerine güveni, emeği ve sevgiyi dokuyor. Her bir evladımızın kendi biricik yolunu çizmesine, daha güçlü adımlarla yürümesine destek oluyor. 'Gönül Elçileri Projesi' ile koruyucu ailelik güçlü bir iyilik seferberliğine dönüştü. Öyle ki, Gönül Elçileri Projesi, yalnızca ülkemizde değil, uluslararası platformlarda da ilgiyle karşılanan bir iyilik hareketine dönüştü. Ve aslında gönül elçilerimiz, vali, kaymakam eşlerimizle beraber filizlendi. Kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza bu güzel hizmeti, anlatmaya vesile oldular. Ben bir kez daha bu güzel emeğin parçası olan Vali eşimiz Gülden Hanıma bütün kaymakam eşlerimize gönülden tebrik etmek istiyorum" şeklinde konuştu.