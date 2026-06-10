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Bakan Göktaş: 9 Bin 277 koruyucu aile, 11 bin 22 çocuğun hayatına dokunuyor
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Bakan Göktaş: 9 Bin 277 koruyucu aile, 11 bin 22 çocuğun hayatına dokunuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "9 bin 277 koruyucu ailemiz, 11 bin 22 çocuğumuzun hayatına dokunuyor, onların kalplerine güveni, emeği ve sevgiyi dokuyor. Her bir evladımızın kendi biricik yolunu çizmesine, daha güçlü adımlarla yürümesine destek oluyor. Öyle ki, Gönül Elçileri Projesi, yalnızca ülkemizde değil, uluslararası platformlarda da ilgiyle karşılanan bir iyilik hareketine dönüştü." dedi.

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Foto - Bakan Göktaş: 9 Bin 277 koruyucu aile, 11 bin 22 çocuğun hayatına dokunuyor

Bugün aynı şekilde, 9 bin 277 koruyucu ailemiz, 11 bin 22 çocuğumuzun hayatına dokunuyor. Onların kalplerine güveni, emeği ve sevgiyi dokuyor. Her bir evladımızın kendi biricik yolunu çizmesine, daha güçlü adımlarla yürümesine destek oluyor. 'Gönül Elçileri Projesi' ile koruyucu ailelik güçlü bir iyilik seferberliğine dönüştü. Öyle ki, Gönül Elçileri Projesi, yalnızca ülkemizde değil, uluslararası platformlarda da ilgiyle karşılanan bir iyilik hareketine dönüştü. Ve aslında gönül elçilerimiz, vali, kaymakam eşlerimizle beraber filizlendi. Kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza bu güzel hizmeti, anlatmaya vesile oldular. Ben bir kez daha bu güzel emeğin parçası olan Vali eşimiz Gülden Hanıma bütün kaymakam eşlerimize gönülden tebrik etmek istiyorum.

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Foto - Bakan Göktaş: 9 Bin 277 koruyucu aile, 11 bin 22 çocuğun hayatına dokunuyor

Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği ile İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından Aile Olmanın Değeri, "Yuva Olmak Koruyucu Aileliğin Psikososyal, Hukuki ve İnanç Temelli Boyutları" programının kapanış toplantısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla gerçekleşti. Programa Bakan Göktaş’ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül ve akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Programda konuşan Vali Gül, "Yaptığımız ziyaretlerde mutlaka 10 evin içinden 1 tanesi koruyucu aile. Biyolojik ailelerde daha fazla, abartarak söylemiyorum. Çocuklarımıza özen gösterdiklerini memnuniyetle görüyorum. Bizde şunu oluşturuyor. Çocuğu teslim ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın o hassas süzgecinden geçmeleri. Doğru ailelerin seçilmesi, kendi evladımızı nasıl temsil ediyorsak devlete teslim edilen çocukları aynı hassasiyetle teslim ettiğimiz koruyucu ailelerde gözümüz arkada kalmıyor" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye’deki koruyucu aile sayısından bahsederek, "Bugün aynı şekilde, 9 bin 277 koruyucu ailemiz, 11 bin 22 çocuğumuzun hayatına dokunuyor. Onların kalplerine güveni, emeği ve sevgiyi dokuyor. Her bir evladımızın kendi biricik yolunu çizmesine, daha güçlü adımlarla yürümesine destek oluyor. 'Gönül Elçileri Projesi' ile koruyucu ailelik güçlü bir iyilik seferberliğine dönüştü. Öyle ki, Gönül Elçileri Projesi, yalnızca ülkemizde değil, uluslararası platformlarda da ilgiyle karşılanan bir iyilik hareketine dönüştü. Ve aslında gönül elçilerimiz, vali, kaymakam eşlerimizle beraber filizlendi. Kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza bu güzel hizmeti, anlatmaya vesile oldular. Ben bir kez daha bu güzel emeğin parçası olan Vali eşimiz Gülden Hanıma bütün kaymakam eşlerimize gönülden tebrik etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

#3
Foto - Bakan Göktaş: 9 Bin 277 koruyucu aile, 11 bin 22 çocuğun hayatına dokunuyor

KARDEŞ COĞRAFYALARDAKİ, ÇOCUKLARA DA UMUT OLUYORUZ: Koruyucu aile projesini daha güçlü bir yapıya kavuşturacaklarını belirten Bakan Göktaş, "UNICEF tarafından umut vadeden projeler arasında gösterilen bu çalışma, sevginin ve dayanışmanın sınır tanımadığını bizlere bir kez daha gösteriyor. Türkiye’de filizlenen bu iyilik hareketi, bugün sadece kendi çocuklarımıza değil, kardeş coğrafyalardaki, çocuklara da umut oluyor, ışık oluyor. Tabii, bu güçlü birikimi daha ileriye taşımak, daha fazla çocuğumuzu sıcak bir yuvayla buluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu anlayışla, UNICEF ile iş birliğinde "Türkiye’de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi’ni yürütüyoruz. Projeyle, koruyucu aile hizmetimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Foto - Bakan Göktaş: 9 Bin 277 koruyucu aile, 11 bin 22 çocuğun hayatına dokunuyor

BUGÜNE KADAR, 269 ÇOCUĞUMUZ BU HIZMETTEN YARARLANDI: Türkiye genelinde 269 çocuğun koruyucu aile hizmetinden yararlandığını söyleyen Göktaş, "Hem meslek elemanlarımız hem koruyucu aile eğitimlerimizle bu alandaki kapasitemizi güçlendirerek bu iyilik hareketini büyütmeye devam ediyoruz. Modelimizi özellikle 0-6 yaş grubu çocuk kuruluşlarının yoğun olduğu illerde yaygınlaştırıyoruz. Bugüne kadar, 269 çocuğumuz bu hizmetten yararlandı. Biz, her bir çocuğumuzun aile sıcaklığında, sağlıkla ve umutla büyümesi için bu iyilik hareketini ülkemizin dört bir yanında büyütmeye devam edeceğiz. Bunu yaparken sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Çünkü bu ufak hareketler, sadece bir komşu da görkemle bile başka iyiliklere vesile oluyor. Koruyucu ailelikte şunu görüyoruz: Bir yerde olduğu müddetçe gerçekten başka ailelerinde ilham aldığını ve bizde nasıl koruyucu aile olabiliriz isteği o anda doğuyor" dedi. "Aile ve Nüfus 10 Yılı’nda, bu büyük aile ruhunu daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullanan Göktaş, "Aile ve Nüfus 10 Yılı’nda, bu büyük aile ruhunu daha da güçlendireceğiz. Çocuklarımızın aile ortamında büyümesini önceleyen hizmetlerimizi, sizlerin kıymetli desteğiyle daha da yaygınlaştıracağız. Çocuklarımızın doluştuğu sofraları yaşatan koruyucu ailelerimiz iyi ki var. Bu vesileyle, sevgisini, emeğini ve yuvasını çocuklarımızla paylaşan tüm koruyucu ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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