Bakan Göktaş: 9 Bin 277 koruyucu aile, 11 bin 22 çocuğun hayatına dokunuyor

BUGÜNE KADAR, 269 ÇOCUĞUMUZ BU HIZMETTEN YARARLANDI: Türkiye genelinde 269 çocuğun koruyucu aile hizmetinden yararlandığını söyleyen Göktaş, "Hem meslek elemanlarımız hem koruyucu aile eğitimlerimizle bu alandaki kapasitemizi güçlendirerek bu iyilik hareketini büyütmeye devam ediyoruz. Modelimizi özellikle 0-6 yaş grubu çocuk kuruluşlarının yoğun olduğu illerde yaygınlaştırıyoruz. Bugüne kadar, 269 çocuğumuz bu hizmetten yararlandı. Biz, her bir çocuğumuzun aile sıcaklığında, sağlıkla ve umutla büyümesi için bu iyilik hareketini ülkemizin dört bir yanında büyütmeye devam edeceğiz. Bunu yaparken sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Çünkü bu ufak hareketler, sadece bir komşu da görkemle bile başka iyiliklere vesile oluyor. Koruyucu ailelikte şunu görüyoruz: Bir yerde olduğu müddetçe gerçekten başka ailelerinde ilham aldığını ve bizde nasıl koruyucu aile olabiliriz isteği o anda doğuyor" dedi. "Aile ve Nüfus 10 Yılı’nda, bu büyük aile ruhunu daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullanan Göktaş, "Aile ve Nüfus 10 Yılı’nda, bu büyük aile ruhunu daha da güçlendireceğiz. Çocuklarımızın aile ortamında büyümesini önceleyen hizmetlerimizi, sizlerin kıymetli desteğiyle daha da yaygınlaştıracağız. Çocuklarımızın doluştuğu sofraları yaşatan koruyucu ailelerimiz iyi ki var. Bu vesileyle, sevgisini, emeğini ve yuvasını çocuklarımızla paylaşan tüm koruyucu ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.