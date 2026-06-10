Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: Katliamcı Netanyahu, Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını an be an dinleyip hezeyan geçiriyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Soykırımcı hükümetinin Başbakanı ve üyeleri sürekli bir açıklama yapmayı adet haline getirdiler, Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını anbean izliyorlar, hezeyanlarda bulunuyorlar. Soykırımcı hükümetin lideri Netanyahu, 'İsrail ordusu en ahlaklı ordu' diyor. Bu kocaman bir yalandır. Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı olduğuna inanacak kimse yoktur. Soykırım denince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir.

İçişlerini Bakanımıza onlar bazı bakanlarının söyledikleri, şunu ifade etmek gerekir ki, o açıklamayı, İçişleri Bakanımızın açıklamasını, yayımacılık ve işgalcilik, gibi kodlamaya çalışıyorlar. Bununla hiçbir ilgisi yok. İçişleri Bakanımız her Müslümanın kalbindeki Kudüs sevgisini ifade etmiştir. Her Müslümanın kalbinde Kudüs sevgisi eskiden de değişik bir yer tutar ve bu nedenle İçişleri Bakanımız bunu sembolizm olarak ifade etmiş ve her Müslümanın kalbinde olan Kudüs sevgisini kendi kalbindeki ifadesinde o sembolik ifadelerini ortaya koymuştur.

İşgalci ve yayılmacı olan Netanyahu hükümetidir. İçişleri Bakanımız, her müslümanın kalbindeki Kudüs sevgisini ifade etmiştir.

SİZ HEPİNİZ BİZ TÜRKİYE

Yeni bir şarkı hazırlığını duyurmuştuk. Yeni şarkımızın adı "Siz hepiniz biz Türkiye" olacak ve benim konuşmamdan birkaç dakika sonra yayınlanacak. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli açıklamalarda bulundu. Sorularınız varsa alayım sorularınızı.

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