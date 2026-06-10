Utanmanız yoksa bu manşeti de atın ‘Karar’cılar! 'Özgür Özel’in vandalları Akit’i yendi'

Karahasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kameralar önündeki şovmen tavırlarına dikkat çekerek, Adalet Bakanlığı’na olay anına ait kamera kayıtlarının şeffaf bir şekilde yayınlanması çağrısında bulundu. İmamoğlu'nun tahrik edici hareketlerinin mutlaka o kayıtlarda olduğunu belirten Karahasanoğlu, muhalif medyanın iki yüzlülüğünü çarpıcı sözlerle ortaya koydu.

Ali Karahasanoğlu; "Cumhuriyet Gazetesi'ni gösterelim, bakalım var mı? Yani sinema ve vefa, arka sayfasına her şeyleri koymuşlar. Vefa, gazetecilere hiçbir vefanız yok mu sizin arkadaşlar? Cumhuriyet Gazetesi... Solcu mu olması gerekiyor illa iteklenen, küfür edilen insanların, gazetecilerin haber olması için, Cumhuriyet'te manşete taşınması için illa ateist, illa dindar karşıtı mı olması gerekiyor?

Sözcü Gazetesi: 'Tarihi eşikteyiz. Bu bir saray senaryosu.' vesaire diyerekten Ümit Özdağ'dan da yardım alarak ki, Ümit Özdağ burada 'saray senaryosu' diyor. Şuradaki Rahmi Turan da bundan bir 7 yıl önce, o 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen sonra Muharrem İnce'nin saraya gittiğini iddia ediyordu, sonra özür dilemek zorunda kaldı. Birinci sayfadan yazıları anons edilmemeye başlanmıştı, şimdi tekrar çaktırmadan Rahmi Turan'ı birinci sayfadan anonslamaya başladılar. Karar Gazetesi: 'CHP grubu butlanı yendi.' Akit TV'nin muhabirini de yendi Karar Gazetesi, ben duyurayım sana. Eğer fiziki şiddeti savunuyorsanız gerçekten oradaki vandallarınız, CHP'li vandallar, Özgür Özel'in vandalları... Hadi daha özel olarak söyleyelim, daha lokalize olmuş şekilde söyleyelim. Belki Kemal Kılıçdaroğlu yanlıları bu hareketleri tasvip etmeyeceklerini söyleyebilirler, onun için Özgür Özel'in vandalları yendi, Akit'i yendi. Hadi bakalım onun da manşetini eğer yüzünüz varsa, eğer utanmanız yok ise onu da manşet olarak atın diyorum.

Birgün Gazetesi: 'Emekçilerden yanayız.' Emekçi muhabirlerden, kameramanlardan yanayız diyen Birgün Gazetesi... Birinci sayfalarında yok, ikinci sayfalarında yok, son sayfalarında yok, hiçbir yerlerinde yok. Yarın bir ek verirler, Yapı Kredi finansörü olur. Ama Yapı Kredi'nin o Diyarbakır'daki saldırıya uğramasını siz Birgün Gazetesi'nde 'Aman itibarları sarsılmasın' çünkü o Rahmi Koç'un saygısızlığını hiç kimse kabul edemiyor ama çıkıp da o Rahmi Koç'a ait olan bir banka bize 'kültür ekleri veriyorum' adı altında, kültüre katkı sunuyoruz, kitapların reklamlarını yaparak sponsorluğunu yaparak kültürümüze katkı sunuyoruz diyen o banka, maalesef ki maalesef kendi patronu olan Rahmi Koç için iki çift cümle kullanıp 'Ya bu yakışmadı. Bizim kültürümüzde böyle Kürtleri aşağılamak, kadınları aşağılamak asla yoktur' diye bir açıklama yapmaları gerekirken yapmadılar." ifadelerini kullandı.