Şile ekmeğini deprem bölgesi ile paylaşıyor

Erdoğan Gül

Şile Kapalı Spor Salonunda ve civar ilçelerde toplanan yardımlar 20 tırla yola çıkarken, 20 iş makinesi de deprem bölgesine hareket etti. Şile Belediyesi sıcak yemek ihtiyacını gidermek için deprem bölgesine göndermek üzere tüm hazırlıkları tamamladı. 10.000 kişiye yemek verebilecek kapasiteye sahip olacak olan yemek tırı Şile Belediyesi personellerinden oluşan gönüllü ekiple deprem bölgesine hareket etmeye hazırlanıyor. de deprem bölgesine gönderen Şile Belediyesi

Ekşi mayalı köy ekmeği deprem bölgesine gidecek

Su, yemek, giyecek, battaniye, ısıtıcı ve öncelikli yardım malzemeleri Şile’de bulunan tüm gönüllüler kamu personeli ve kolluk kuvvetleri tarafından kolilenerek deprem bölgesine ulaştırılmak üzere tırlara yükleniyor. AFAD yetkilileri ile görüşmeler sonucunda öncelikli ihtiyaçlardan biri olan ekmek sıkıntısına da çözüm arayan Şile Belediyesi daha uzun süre taze kalan ekşi mayalı köy ekmeği için kampanya başlattı. Şile köylerinde geleneksel yöntemlerle köy fırınlarında pişirilen ekşi mayalı köy ekmeğinin en önemli özelliği uzun süre bayatlamadan taze kalabilmesi. 57 mahalleye Şile Belediyesi tarafından dağıtılan unlar Şileli kadınların ellerinde deprem bölgesi için ekmek haline gelecek.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: Bütün hemşehrilerime yapmış ve yapacak oldukları destekler için ayrıca teşekkür ediyorum’

Yürüttükleri yardım kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’’ Şileli hemşehrilerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarımızın desteği ile güzel bir çalışma yapıyoruz. Dünden beri, bugün dahil olmak üzere 20’ye yakın yardım tırını bölgeye intikal ettirdik. Tabii sadece bu gönderecek olduğumuz yardım tırları, ihtiyacı karşılamıyor. Aynı zamanda bölgeye gönüllü hemşehrilerimizi ve AFAD gönüllülerini de gönderdik. Onlar da şu an bölgede çalışmalarını devam ettiriyorlar. Oradaki göçükleri, enkaz çalışmalarını kaldırabilmeleri adına 20’ye yakın iş makinesini de yine bölgeye intikal ettirdik. Bölgede ekmek ihtiyacı, su ihtiyacı olduğunu öğrendik. Köy fırınlarımıza Şile Belediyesi olarak unu biz vereceğiz. Köy fırınlarımızı bu sefer deprem bölgesi için yaktıracağız. Böylece Şile’den, köylü kadınlarımızdan deprem bölgesine kadar uzanan bir yardım eli oluşmuş olacak. Ekşi mayalı köy ekmeklerini biliyorsunuz bu ekmekler uzun süre dayanıyor. Biz de bugün itibari ile bunu gerçekleştirmek için köy fırınlarımızı yaktırdık. Bir diğer adımımız da bölgeye gönderilmek üzere hazırladığımız mobil yemek tırı. Bu mobil yemek tırı, kendi aşçılarımız ve kendi ekibimiz ile beraber bölgede günlük yaklaşık 10.000 kişiye hizmet vererek, sıcak yemek ihtiyacını karşılayacak. Buradan kıymetli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile hakkın rahmetine kavuşmuş olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza şifa ve geride kalanlara da sabır diliyoruz. Milletimizin, memleketimizin başı sağ olsun’’dedi.