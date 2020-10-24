Silahlı saldırıya uğramıştı! Türkiye'ye getirildi
Yemen'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralanan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.
Türk Kızılayın Yemen Delegasyonunda mali ve destek hizmetler yöneticisi olarak görev yapan Ali Can Budak, Aden kentinde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayarak başından yaralandı. Olaydan sonra Aden'deki Al Naqib Hastanesi'ne kaldırılan ve burada beyin ameliyatı yapılan 29 yaşındaki Budak'ın Türkiye'ye naklinin gerçekleştirilmesi için Sağlık Bakanlığı harekete geçti.
Gerekli hazırlıkların yapılmasından sonra Bakanlık, Budak'ı Türkiye'ye getirmek üzere sabah saatlerinde Aden'e ambulans uçak yolladı.
Budak, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Sağlık yetkililerinin nezaretinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen Ali Can Budak, buradan tedavi göreceği Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.