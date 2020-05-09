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Aktüel

Silahlı kavgayı polis önledi, 6 kişi gözaltına alındı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga polisin erken müdahalesiyle büyümeden önledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 21:09:18 -
Silahlı kavgayı polis önledi, 6 kişi gözaltına alındı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga polisin erken müdahalesiyle büyümeden önledi. Olayda 6 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Büro Amirliğiyle ortaklaşa yaptıkları çalışmada, Bağlar Mahallesi’nde koyunculuk yapan şahısların silahlı kavgaya karışacakları bilgisi aldı. Olay mahalline intikal eden ekipler, yolda bölgede silahlı kavga ihbarı aldı. Alacak verecek meselesi kavga eden taraflardan Y.Ç., M.K., A.B., A.M., R.M. ve F.Ç. adlı şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde 2 tabanca ve tabancalara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.


6 kişi emniyet götürülürken, firar eden bir kişi de aranıyor.

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