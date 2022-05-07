  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Silahlı kavgada muhtar öldürüldü
Gündem

Silahlı kavgada muhtar öldürüldü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan silahlı kavgada Çanakçı köyünün 50 yaşındaki muhtarı Fahrettin Yıldırım hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 17:04:00 -
Silahlı kavgada muhtar öldürüldü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan silahlı kavgada Çanakçı köyü muhtarı hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Çanakçı köyünde, muhtar Fahrettin Yıldırım (50) ile bölgede küçükbaş hayvan otlatan göçer sürü sahipleri arasında merada hayvan otlatma tartışması nedeniyle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda, muhtar Yıldırım ile Barış Mehmet Yıldırım ve Ekrem İnce silahla vurularak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine arazinin engebeli olmasından dolayı bölgeye askeri helikopter sevk edildi.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından helikopterle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan muhtar Yıldırım, yolda hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, silahlı kavgayla ilgili 6 kişiyi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda olayda kullandığı değerlendirilen iki tabanca ve iki av tüfeği bulundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay