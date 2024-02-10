Silahlı Drone Songar: yatırım programı çalışması! Nijerya ülkesi ile temasları! Milyonlarca dolarlık satın alma

Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, yerli silahlı drone Songar’ın özelliklerini ve ihracat başarılarını Airport programında Güntay Şimşek’e anlattı. TS envanterinde de yer alan Songar, hangi mühimmatlarla görev yapıyor? Güntay Şimşek tarafından hazırlanan, Türkiye’nin havacılık ve turizm programı Airport’ta bu hafta, dünyanın en iyi business sınıfa sahip havayolları ekrana geliyor. Özellikle uzun uçuşlarda birçoğumuz business class’ta seyahat etmek isteriz. Rahat ve konforlu yolculuğun adresi olan birinci sınıf kabinde en iyileri araştırdık. Aralarında Türk Hava Yolları’nın da yer aldığı en iyi business hizmete sahip 10 havayolu dikkat çekiyor.

Bangkok keşfi sürüyor Airport’un Bangkok rotası; yüzen pazarlar, Wat Pho tapınağı, yerel halkın tercihi Lumpini Park, şehrin en yüksek binası Mahnnakon, gece pazarı ve dünyanın en büyük Çin Mahallesi ile devam ediyor.

Nijerya’ya 36,5 milyon dolarlık ihracat yaptı Güntay Şimşek’in konuğu insansız hava araçları geliştiren Asisguard’ın Genel Müdürü Barış Düzgün. Türk Silahlı Kuvvetler envanterinde de yer alan silahlı drone Songar’ı geliştiren şirket, ihracat için nasıl strateji izliyor? Yeni ürünler için hangi çalışmaları yapıyor? Programda ayrıca şu konular yer alıyor: Türk Hava Yolları, 2023’te 200 yolcuyu kara listeye aldı. Hava yolu yolcu talebi, pandemi öncesine yaklaştı. Güney Kore, yeni savaş uçağın KF-21’de seri üretime başladı. Airport, en özel konu ve konuklarıyla 11 Şubat Pazar, saat 12.15’te Habertürk TV ekranlarında olacak. Kaynak: haber-aero