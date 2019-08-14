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Silahlar yola saçıldı, gerçek deşifre oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde cipin devrilmesinden dolayı 6 kişi yaraladı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:02
Silahlar yola saçıldı, gerçek deşifre oldu

Sungur G. idaresindeki 61 LC 100 plakalı cip, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Büyük Melen mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Cipin ters dönerek durabildiği kazada, sürücü ile araçta bulunan Beliz Ay, Elif, Çağlar ve Arif Gedik ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametine uzun araç kuyruğu oluştu. Cipin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Öte yandan cipin avcılara ait olduğu öğrenilirken, araçtan yola savrulan av tüfekleri, tabancalar ve bu silahlara ait mermiler jandarma tarafından çevrede güvenlik önlemi alınarak toplandı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:02
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