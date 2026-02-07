Bitcoin'de Epstein depremi: Trump döneminin tüm kazanımları silindi

  • İSTANBUL
Kripto para piyasaları, hem ekonomik hem de etik bir kaosun eşiğinde. Dünyanın en büyük dijital varlığı Bitcoin, son 7 günde %25,1 değer kaybederek 63.070 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu sert düşüşle birlikte BTC, ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 Kasım 2024'teki seçim zaferinden bu yana elde ettiği tüm finansal kazanımları sıfırlamış oldu.

Tarihi zirveden sert iniş

Ekim 2025'te 126.200 dolar ile kendi rekorunu kıran Bitcoin, son 24 saatte yaşadığı %12,7'lik kayıpla yatırımcısını paniğe sevk etti. Piyasadaki kan kaybı sadece Bitcoin ile sınırlı kalmadı; Ethereum da %12,9 düşüşle 1.850 dolara gerilerken, altcoinlerin haftalık kaybı %34,5'i buldu.

Sarsıcı iddia: Bitcoin kodunun arkasındaki karanlık fon

Piyasadaki bu finansal erimeye, Bitcoin’in geçmişine dair ortaya çıkan şok edici etik tartışmalar eşlik ediyor. MIT Media Lab’in eski direktörünün itirafları, Bitcoin’in gelişim sürecinde hüküm giymiş suçlu Jeffrey Epstein’in kilit bir rol oynadığını ortaya koydu.

Haberin detaylarına göre:

  • Kritik finansman: 2015 yılında Bitcoin Foundation iflas ettiğinde, Epstein 525.000 dolarlık bağışla devreye girdi.
  • Yazılımcıların maaşı: Bu para; Gavin Andresen, Wladimir van der Laan ve Cory Fields gibi Bitcoin’in çekirdek geliştiricilerini işe almak için kullanıldı.
  • Kodun %75'i: Bitcoin kodunun bugün var olan kısmının %75’i, Epstein’in finansal desteği başladığından beri yazıldı.
  • Karanlık bağlantılar: Adam Back gibi önemli isimlerin Epstein ile görüşme planları yaptığı ve Epstein’in "Bitcoin'in kusurlarını" tartışmak için New York ofisinde toplantılar düzenlediği iddia ediliyor.

"Midem bulanıyor"

Piyasalarda yayılan bu bilgiler, yatırımcılar arasında büyük bir ahlaki sorgulamaya yol açtı. Bir kripto yatırımcısının "Aslında küresel bir pedofil ağını finanse etmişiz, midem bulanıyor" sözleri, topluluğun hissettiği rahatsızlığı özetliyor. 2015'ten bu yana yapılan her işlemin, Epstein'in parasıyla kurulan altyapıyı desteklediği gerçeği, BTC'nin "merkeziyetsiz ve özgür" imajına gölge düşürüyor.

Hem ABD'deki siyasi değişimin yarattığı belirsizlik hem de bu ağır etik iddialar, Bitcoin'in gelecekteki konumunu ciddi şekilde tehdit ediyor.

